Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival ÎleSoniq

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 630 000 $ au festival ÎleSoniq, qui se déroulera jusqu'au 26 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 450 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie à ÎleSoniq un montant de 180 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

« Les festivals comme ÎleSoniq enrichissent l'offre touristique de Montréal, tout en contribuant à sa reconnaissance en tant que plaque tournante et lieu d'effervescence sur la scène musicale. Ce rendez-vous unique nourrit la réputation enviable de la métropole en présentant une pléiade d'artistes qui attire et ravit les visiteurs à tous coups. Bravo aux organisateurs! Ils ont réussi à mettre sur pied un événement haut en couleur, au grand plaisir des amateurs de musique électronique. Voilà une belle occasion de souligner le début de la saison automnale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Chaque année, les amateurs de musique électronique de Montréal et du Québec attendent ÎleSoniq avec impatience. Grâce aux artistes de renom qu'il présente, le festival fait vibrer la métropole. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne cet événement, qui contribue à faire de notre ville un endroit festif et dynamique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

