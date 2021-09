Swappable annonce un partenariat avec l'équipe d'esports Dota 2 de T1





Swappable, une interface destinée aux jetons non fongibles (NFT, Non-Fungible Token) pour les objets de collection numériques très en vue et exclusifs, a annoncé son partenariat avec la populaire équipe d'esports Dota 2 de T1 lors du prochain championnat du monde de Dota 2, International 10, organisé à Bucarest, en Roumanie.

T1 n'est pas seulement une équipe d'esports, c'est aussi un phénomène de culture pop avec des millions de fans à travers le monde. L'équipe incarne un mélange de mode de vie, de créativité et de mentalité, provenant directement de la source à Séoul et Los Angeles.

Dans le cadre de la collaboration, T1 mettra aux enchères ses tout premiers NFT (objets de collection numériques) sur Swappable pour la collection Genesis de T1. Avec une première enchère débutant le vendredi 24 septembre, T1 lancera une série de NFT, chacun possédant des fonctions utilitaires comme un accès spécial aux joueurs de l'équipe Dota 2 de T1 et bien plus encore. Visitez Swappable pour obtenir de plus amples informations.

« Nous sommes enthousiasmés de nous associer avec une organisation de premier plan dans le secteur des esports. C'est aussi l'occasion pour les fans de T1 d'obtenir les tout premiers objets de collection numériques jamais créés par cette équipe légendaire », a déclaré Ivan Anastassov, directeur de l'exploitation chez TrustSwap.

En tant qu'équipe à surveiller en Asie, T1 s'est qualifiée pour concourir dans The International 10, l'événement le plus important et le plus prestigieux du Major Championship Circuit, dans le cadre duquel les meilleurs s'affrontent pour tenter de remporter le prix de 40 millions de dollars, la plus importante cagnotte dans l'esport.

À propos de T1

T1 Entertainment & Sports est une coentreprise mondiale dans l'esport qui possède et exploite la très fructueuse équipe T1 League of Legends (LoL) Champions Korea (LCK), ainsi que des équipes dans des segments de jeux compétitifs comme Fortnite, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros., Hearthstone et Wild Rift.

À propos de Swappable

Swappable est une interface NFT lancée par TrustSwap, qui facilite les enchères de célébrités et d'artistes de renom. Son objectif est de fournir un lieu créatif permettant aux artistes de vendre, et aux utilisateurs de trouver et collectionner des objets de collection numériques et des oeuvres d'art rares. Visitez https://swappable.io pour obtenir de plus amples informations.

À propos de TrustSwap

TrustSwap est un projet blockchain offrant des services innovants de contrats intelligents pour l'écosystème de la finance décentralisée, permettant à la communauté des cryptomonnaies d'effectuer des transactions avec intégrité et responsabilité. TrustSwap aborde plusieurs problèmes liés aux paiements fractionnés, aux abonnements, au dépôt fiduciaire, à la frappe de monnaie, au blocage de jetons/liquidités, à la levée de fonds et à la gestion de portefeuille. TrustSwap a récemment racheté TheCryptoApp. Visitez https://trustswap.org pour obtenir de plus amples informations.

