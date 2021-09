China Matters explore la ville féerique de Yantai





PÉKIN, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans la province orientale de Shandong, en Chine, Yantai est considérée comme un paradis, un « paradis sous les cieux » animé par les nuages, la mer et les contes de fées. China Matters explore les côtés écologique, splendide et mystérieux de la ville dans un court métrage.

Yantai est riche en histoire, culture et traditions tissées avec des influences occidentales datant de plusieurs siècles.

Le nom de la ville, Yantai, signifiant littéralement "Beacon Tower", se réfère à une tour surplombant la région de montagne Yantai. Au XVe siècle, il était fort comme un système de défense côtière contre les pirates étrangers.

Mais des siècles plus tard, en 1860, Yantai a été occupée par une force anglo-française et a été ouverte au commerce international comme port de traité en 1861.

L'hôte britannique Josh Arslan de China Matters visite Yantai pour voir comment les influences occidentales ont façonné son histoire en explorant son impact et son héritage.

En plus de l'histoire, Josh visite également le comté de Changdao composé de 151 îles habitées par plus de 40 000 personnes alors qu'il erre dans la mer locale pour goûter des spécialités locales comme les huîtres. De là, il marche sur le terrain du célèbre pavillon Penglai, réputé pour ses temples et ses contes de fées.

Josh explore tous les différents aspects de la vie à Yantai, de l'histoire, la culture et les traditions pour voir comment tout cela crée une vie propice à laquelle les habitants aspirent.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=LkXmzuot1lY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515102/China_Matters_Logo.jpg

