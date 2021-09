Les jardins de Longwood annoncent une nouvelle exposition intitulée « Light: Installations by Bruce Munro »





L'artiste britannique renommé revient avec une nouvelle exposition du 30 juin au 30 octobre 2022

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les jardins de Longwood, l'une des plus grandes expositions horticoles du monde, ont annoncé aujourd'hui qu'ils accueilleront à nouveau le travail de l'artiste Bruce Munro qui présentera Light: Installations by Bruce Munro, une exposition qui se déroulera dans tout le jardin, du 30 juin au 30 octobre 2022.

« Longwood est ravi de présenter l'oeuvre de Bruce Munro dix ans après le succès de sa première exposition dans nos jardins », a déclaré Paul B. Redman, président directeur général des jardins de Longwood. « Depuis qu'il a séduit nos visiteurs pour la première fois, Bruce a continué à enchanter le public à travers les États-Unis et le monde entier avec ses oeuvres d'art imaginatives et magnifiques », affirme Redman. Ce dernier a également ajouté : « Nous sommes ravis de présenter une collection de nouvelles installations uniques de Bruce qui enchanteront et émerveilleront nos visiteurs une fois de plus ».

Light est exposition inédite avec huit installations d'intérieur et d'extérieur. Parmi les points forts de l'exposition, nous pouvons citer Field of Light, avec 18 000 orbes en forme de tige illuminés par des fibres optiques le long du grand lac de Longwood. Les sculptures originales de Munro seront également installées au petit lac, au verger, à la Tour des Carillons et à d'autres emplacements dans les jardins.

À l'intérieur du conservatoire, le hall d'exposition sera transformé en une installation audiovisuelle chatoyante racontant l'histoire des nénuphars de Longwood, à l'aide d'un ensemble de CD superposés, tandis que dans le conservatoire Est, une sphère géodésique monumentale comprenant 1 820 bouteilles recyclables irradiera de lumière.

« Revenir aux jardins de Longwood, c'est un peu comme rentrer à la maison », a expliqué Bruce Munro. « J'ai hâte de retourner dans ce lieu remarquable et de partager avec les invités de nouvelles oeuvres qui, je l'espère, les inspireront à travers l'interaction de la nature, du paysage et de la lumière. »

Light: Installations by Bruce Munro marque le dixième anniversaire de la première exposition solo du même nom organisée par Munro aux États-Unis dans les jardins de Longwood. Light sera présentée du 30 juin au 30 octobre, du jeudi au dimanche soir. Les billets seront mis en vente le 7 mars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur longwoodgardens.org.

À propos des jardins de Longwood

En 1906, l'industriel Pierre du Pont (1870 - 1954) a acheté une petite ferme près de Kennett Square, en Pennsylvanie, pour sauver un ensemble d'arbres historiques de la vente de bois. Aujourd'hui, les jardins de Longwood constituent l'une des plus grandes expositions horticoles du monde, avec 1 100 acres de jardins éblouissants, des forêts, des prairies, des fontaines, un orgue éolien de 10 010 tuyaux et un grand conservatoire. Longwood poursuit la mission de M. du Pont, qui consiste à inspirer les gens par l'excellence de la conception des jardins, de l'horticulture, de l'éducation et des arts du spectacle, grâce à une programmation comprenant des expositions, des spectacles musicaux donnés par des artistes de premier plan, des programmes d'éducation horticole renommés, la recherche horticole, une gestion de l'environnement et un engagement communautaire. Ouvert tous les jours, Longwood fait partie des plus de 30 jardins de la région de Philadelphie, connue comme la capitale américaine des jardins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur longwoodgardens.org.

À propos de l'artiste

Bruce Munro (double nationalité Angleterre/Australie) est surtout connu pour ses grandes installations immersives basées sur la lumière, qui font souvent appel à une masse de milliers de composants. Né à Londres en 1959, il obtient une licence en beaux-arts à Bristol en 1982. Peu après, il s'installe à Sydney où il travaille dans le domaine de la conception et de l'éclairage. De retour en Angleterre en 1992, il s'installe avec sa femme dans le Wiltshire et élève ses quatre enfants. Après la mort de son père en 1999, Munro sent qu'il doit reprendre la création artistique à un titre personnel. Ses oeuvres ont été exposées au Victoria & Albert Museum, à Londres, au Waddesdon Manor, dans la Rothschild Collection, dans le Buckinghamshire, et au Solomon R. Guggenheim Museum, à New York. Ses oeuvres font partie de collections de musées internationaux, dont l'Ashmolean Museum, à Oxford. Pour plus d'informations sur Bruce Munro et son travail, rendez-vous sur www.brucemunro.co.uk.

