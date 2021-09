Santé Canada approuve les noms de marque Comirnaty®, Spikevax® et Vaxzevria®, trois vaccins contre la COVID-19 développés respectivement par Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca





Ces noms de marque ont été créés et validés par le Brand Institute, une agence de dénomination basée à Miami et chef de file mondial dans le développement de noms liés aux produits pharmaceutiques et aux soins de santé.

MIAMI, 20 septembre 2021 /CNW/ - La Brand Institute est fière d'annoncer son rôle dans la désignation des trois marques de vaccins contre la COVID-19, ceux-ci récemment approuvées par Santé Canada : Comirnaty® (Pfizer/BioNTech), Spikevax® (Moderna) et Vaxzevria® (AstraZeneca). En plus d'approuver les noms de marque, Santé Canada a également annoncé l'approbation intégrale des vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, précédemment autorisés en vertu d'un arrêté d'urgence. Il s'agit notamment de la première approbation intégrale du vaccin de Moderna de la part d'un organisme de réglementation.

« Toute l'équipe du Brand Institute et du Drug Safety Institute félicite Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca pour l'approbation par Santé Canada des noms de marque pour leurs vaccins contre la COVID-19, a déclaré James L. Dettore, chef de la direction et président du Brand Institute. Chaque nom de vaccin a été soigneusement élaboré pour répondre non seulement aux objectifs stratégiques de marque et de dénomination de nos clients, mais aussi aux critères juridiques, linguistiques et réglementaires essentiels à la mise sur le marché d'un nouveau nom de marque pharmaceutique. »

La méthodologie du Brand Institute permet de relever les défis uniques liés à l'élaboration d'une marque pharmaceutique mondiale, y compris une analyse rigoureuse de l'innocuité des noms qui est entièrement conforme aux exigences de chaque organisme de réglementation.

Selon Scott Sawler, président des affaires réglementaires canadiennes au sein de la filiale en propriété exclusive du Brand Institute, le Drug Safety Institute, « Santé Canada évalue l'innocuité des noms de marque proposés pour s'assurer qu'ils ne sont pas trompeurs ou ne seront pas confondus avec d'autres produits dont l'utilisation est autorisée au Canada, dans le but de prévenir les erreurs de médication. Nous sommes heureux de soutenir nos clients dans leurs besoins de recherche et de soumission de noms au Canada. »

À propos du Brand Institute et de notre filiale en propriété exclusive, le Drug Safety Institute

Le Brand Institute est le chef de file mondial en matière de développement de noms pharmaceutiques et de médicaments, avec un portefeuille de plus de 3 500 noms de produits de santé commercialisés et créés pour près de 1 000 clients. Chaque année, la société participe à plus de 75 % des approbations de marques pharmaceutiques et de noms de produits non brevetés dans le monde. Le Drug Safety Institute est composé d'anciens responsables de la réglementation des noms oeuvrant précédemment pour des organismes de santé gouvernementaux mondiaux, notamment la FDA, l'EMA, Santé Canada, l'American Medical Association (AMA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces experts ont corédigé les directives d'évaluation des noms lorsqu'au sein de leur organisme respectif, certains ayant été responsables de l'approbation (ou du rejet) des demandes de noms de marque. Travaillant dorénavant pour une société privée, ces professionnels fournissent aux clients du Brand Institute des lignes directrices en matière d'innocuité des noms de médicaments (pour la prévention des erreurs de médication), mais aussi pour l'emballage et l'étiquetage.

