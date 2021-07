Chubb étend ses activités nationales d'aviation intérieure et aéronautiques non majeures au Canada





Arthur Meerdink est nommé Directeur de service, Aviation Canada

TORONTO, 22 juillet 2021 /CNW/ - Chubb a annoncé aujourd'hui la création d'un centre d'affaires en aviation au Canada dans le but de développer davantage ses activités nationales d'aviation générale et aéronautiques non majeures.

Ce centre d'affaires en aviation fait partie d'une nouvelle orientation régionale au Canada pour l'équipe de l'aviation de Chubb Global Markets (CGM), qui comprend les activités de grossiste et spécialisées de Chubb sur le marché londonien, y compris la plateforme Lloyd's de la société. En partenariat avec les courtiers et les clients, CGM propose des solutions sur mesure pour l'ensemble du spectre des risques.

Arthur Meerdink, nommé Directeur de service, Aviation Canada, sera responsable de la direction du centre d'affaires. Dans le cadre de son nouveau rôle, M. Meerdink sera responsable de l'établissement et du développement des activités d'aviation de CGM au Canada. Il relèvera de Nigel Griffiths, Directeur régional, Aviation générale, Chubb Global Markets, et de Steven Lucas, Chef du segment des Comptes majeurs, Région du Canada. Il exercera ses fonctions au bureau de Toronto.

Comme l'a déclaré Steven Lucas : «?Ce nouveau centre d'affaires nous permet d'exploiter l'expertise mondiale de l'équipe CGM afin d'étendre les risques que nous souscrivons localement pour notre clientèle de Comptes majeurs. J'ai hâte de collaborer avec Arthur afin de poursuivre l'élargissement de la portée de notre secteur d'activité.?»

David Slevin, responsable de la gamme de solutions aéronautiques chez Chubb Global Markets, a ajouté : «?Je suis ravi qu'Arthur dirige notre nouveau centre d'affaires en aviation au Canada, conçu pour renforcer notre portefeuille canadien actuel en ouvrant la voie à des opportunités d'affaires avantageuses sur le plan national. Sa vaste expérience, ses compétences techniques et son savoir-faire commercial, ainsi que sa connaissance du marché local, sont des atouts indéniables pour le développement des activités aéronautiques de CGM au sein de ce marché important et en pleine croissance.?»

M. Meerdink possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur de l'aviation et de l'aéronautique au Canada.

À propos de Chubb



Chubb est le plus important groupe d'assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec perspicacité et discipline. Nous gérons et réglons les demandes d'indemnisation de manière équitable et rapide. L'entreprise se distingue également par son offre étendue de produits et de services, ses vastes capacités de distribution, sa solidité financière exceptionnelle et ses opérations locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la Bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et dans d'autres endroits, et emploie environ 31?000 collaborateurs dans le monde entier. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.chubb.com.

Chubb du Canada Compagnie d'Assurance a des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver et offre ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance agréés partout au Canada. Pour plus d'informations, consultez le site : chubb.com/ca.

