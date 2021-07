Jung veut entrer dans l'histoire avec un triplé d'or





LAUSANNE, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Après que l'Allemand Michael Jung ait remporté le deuxième de ses deux titres olympiques consécutifs en concours complet d'équitation à Rio 2016, on lui a demandé quel était son prochain objectif. « Tokyo 2020 bien sûr, et les Européens et peut-être le titre mondial en cours de route ! », a-t-il répondu.

Il ne plaisantait pas, bien sûr, car cet homme de 38 ans, qui a marqué l'histoire du concours complet en devenant le premier à détenir simultanément les titres de champion d'Europe, de champion olympique et de champion du monde, est l'un des athlètes les plus redoutables de tous les sports équestres.

Il n'a pas pu participer aux FEI World Equestrian Gamestm en 2018 lorsque son cheval s'est blessé, mais aux Championnats d'Europe FEI l'année suivante, il a remporté l'or par équipe et a été devancé de peu pour le titre individuel par sa coéquipière Ingrid Klimke.

C'est un homme qui place la barre très haut pour tous les autres, et s'il peut réaliser le triplé individuel à Tokyo, il établira un nouveau record olympique. Charles Pahud de Mortanges (NED) s'est imposé à Amsterdam en 1928 et à Los Angeles en 1932, et Mark Todd (NZL) a gagné à Los Angeles en 1984 et à Séoul en 1988. Les deux cavaliers ont fait équipe avec le même cheval à chaque fois, le Néerlandais montant Marcroix et le Kiwi montant le légendaire Charisma.

Jung a également fait équipe avec le même cheval, le puissant Sam, lors de ses victoires à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Cette fois, il montera son cheval du championnat d'Europe 2019, Chipmunk, et le monde attend de voir quelle magie supplémentaire il peut apporter.

Il sera rejoint dans l'équipe allemande par deux des trois athlètes qui ont contribué à décrocher la médaille d'argent par équipe à Rio, Sandra Auffarth (Viamant du Matz) et Julia Krajewski (Armande de B'Neville). Cependant, ce sont les Français qui s'alignent en tant que champions en titre par équipe, avec Thomas Carlile (Birmane), Nicolas Touzaint (Absolut Gold HDC) et Christopher Six (Totem de Brecey) portant le drapeau des Bleus.

Les Britanniques arrivent en tant que champions du monde en titre et avec le numéro un mondial, Oliver Townend (Ballaghmore Class), le numéro cinq Tom McEwen (Toledo de Kerser) et le numéro 22, Laura Collet (London 52) dans leur équipe, soutenus par la réserve de remplacement de dernière minute Ros Canter avec Allstar B, le cheval qu'elle a monté pour obtenir l'or individuel aux FEI World Equestrian Gamestm 2018.

