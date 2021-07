Nous sommes ici : Les meilleurs paralympiens en vedette dans la nouvelle campagne du Comité paralympique canadien





- Lancement d'une nouvelle campagne de marque pour les Jeux paralympiques de Tokyo et de Beijing

- Les athlètes paralympiques Katarina Roxon, Patrick Anderson et Tyler McGregor sont les vedettes de la campagne

- Le message véhiculé par la campagne est que les paralympiens canadiens méritent d'être reconnus comme des symboles culturels

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Alors que les meilleurs athlètes paralympiques canadiens se préparent pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022, le Comité paralympique canadien (CPC) lance une nouvelle campagne de marque visant à changer la conversation autour des paralympiens de la nation en se concentrant, non pas sur leurs habiletés athlétiques, mais sur des traits de caractère comme la confiance en soi et l'assurance.

Jetant un pont entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, qui auront lieu à un peu plus de six mois d'intervalle, «?Nous sommes ici?» annonce l'arrivée d'aspirants vedettes sur la scène culturelle, y compris la légende canadienne du basketball en fauteuil roulant Patrick Anderson, la médaillée d'or en paranatation Katarina Roxon et le capitaine de l'équipe de para-hockey sur glace Tyler McGregor, qui montrent chacun une facette d'eux qui nous amène au-delà de leurs disciplines respectives. La musique empreinte d'adrénaline de Queens of the Stone Age en toile de fond ajoute à l'exaltation. Ces athlètes sont ici et partout.

CLIQUEZ ICI pour voir le message publicitaire de 60 secondes.

CLIQUEZ ICI pour voir le message publicitaire avec vidéo descriptive.

«?Participer à cette campagne nous a permis de montrer une autre facette des athlètes paralympiques. La campagne montre également que nous avons des choses à offrir qui vont bien au-delà de de notre sport en plus de refléter notre diversité et notre détermination?!?», indique Roxon, qui se prépare à participer à ses quatrièmes Jeux paralympiques à Tokyo.

«?Quand j'étais petit, je rêvais de gagner un jour des médailles d'or et de devenir un paralympien célèbre?», raconte Anderson, qui en sera à sa cinquième participation paralympique à Tokyo. «?Pendant la plus grande partie de ma carrière, je me suis tenu à l'écart des projecteurs, mais avec le temps, j'ai appris à les apprécier, car c'est un privilège et une responsabilité, et je suis honoré de participer à cette campagne, car nous visons à vraiment mettre en valeur tous les paralympiens du Canada en tant qu'athlètes et tant que personnes.?»

«?C'est un véritable honneur de faire partie de cette campagne?», ajoute McGregor, qui s'entraîne pour les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing. «?C'est tellement important pour la visibilité et la représentation des athlètes paralympiques d'une manière qui transcende le sport. Cela peut être une source d'inspiration pour les athlètes actuels et futurs et les inciter à poursuivre leurs rêves sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci.?»

Dans un message publicitaire dynamique qui met fortement l'accent sur la diversité et l'inclusion, on voit un jeune garçon en fauteuil roulant déballer une figurine à l'image d'Anderson et un autre qui fait un déballage vidéo du fauteuil roulant de l'athlète sur YouTube. On y voit aussi Roxon dévoiler une rue à son nom dans sa ville d'attache à Terre-Neuve et Labrador, ainsi qu'une boîte de «?McGregor 8?» qui trône sur une table après un petit-déjeuner familial.

Parallèlement, chaque athlète jouit d'une grande popularité auprès de la presse et de ses partisans, qui veulent tous voir et rencontrer leurs vedettes préférées. Si certaines scènes sont imaginées, d'autres célèbrent des moments réels, prouvant qu'en fait, ces athlètes ont toujours été là.

Quoi qu'il en soit, le message est clair : il est temps pour ces remarquables compétiteurs de prendre la place qui leur revient de droit en qualité d'étoiles du monde sportif, mais aussi du monde en général.

«?Cette campagne est le reflet de l'évolution du Mouvement paralympique au Canada et dans le monde au cours des années?», déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et Marque du CPC. «?Nous sommes passés du besoin d'éduquer et de sensibiliser le public au sujet des Jeux paralympiques à la promotion des athlètes. Les paralympiens canadiens comptent parmi les meilleurs athlètes au pays et sont des modèles formidables qui peuvent avoir un véritable impact culturel. Ils méritent de recevoir de l'attention, des récompenses, ainsi que des contrats de promotion et de remporter du succès, tant dans le monde sportif que dans le monde extérieur.?»

La campagne a fait ses débuts lors de la diffusion du cinquième match de la série finale de la Coupe Stanley sur CBC et sera dorénavant présentée sur CBC/Radio-Canada, Sportsnet, AMI, Facebook et Twitter au cours de la période précédant les Jeux paralympiques de Tokyo et pendant les Jeux. Elle sera également présentée sur toutes les autres plateformes et par tous les autres diffuseurs qui présenteront les Jeux paralympiques. Partenaire officiel de diffusion du CPC, le réseau CBC présentera pour la première fois cet été les Jeux paralympiques aux heures de grande écoute, un jalon important pour le sport paralympique au Canada.

Une version mise à jour de la campagne sera présentée à l'approche des Jeux de Beijing, plus tard, cet hiver.

Cette campagne est le fruit d'une collaboration entre le Comité paralympique canadien et BBDO Canada, l'agence partenaire du CPC depuis 12 ans. Flare BBDO a assuré la direction de la production, qui a misé sur le talent et les compétences de nombreux partenaires de partout au pays, y compris Rooster Post pour le montage hors ligne et TA2 Music + Sound pour les licences et la conception sonore. Toutes les prises de vue ont été réalisées dans le strict respect des règles de santé et de sécurité liées à la COVID-19, et conformément aux protocoles internes et aux règlements des autorités locales de santé.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 16:08 et diffusé par :