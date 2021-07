Avis aux médias - Le ministre Alghabra et le secrétaire parlementaire Kusmierczyk feront une annonce à Windsor au sujet des services ferroviaires voyageurs à Windsor

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), annoncera un appui financier à la...

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, feront...