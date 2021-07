L'équipe olympique allemande de dressage en route pour un fabuleux 14e sacre





LAUSANNE, Suisse, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'Allemagne a un long et formidable palmarès en matière de dressage équestre aux Jeux olympiques. Depuis l'introduction de la compétition par équipes mixte à Amsterdam (NED) en 1928, lorsque l'équipe allemande avait contraint la Suède à l'argent et les Pays-Bas au bronze, elle a remporté 13 des 20 compétitions olympiques par équipes mixtes. Et ce chiffre ressemble fort au nombre d'or. Et 14 est à portée de main.

La défaite essuyée face à la Grande-Bretagne à Londres en 2012 a été la seule fausse note dans un parcours sans faille qui a débuté à Los Angeles en 1984, lorsque le grand Reiner Klimke et Ahlerich ont mené le galop de la victoire. Malgré tous les bouleversements survenus au cours des 18 derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'épidémie de l'herpèsvirus équin (EHV-1) en Europe continentale, l'équipe allemande arrive aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en tant que championne en titre et grande favorite pour renouveler l'exploit.

Isabell Werth est en tête de liste avec sa jument Bella Rose et occupe la place de numéro un mondial. Pour consolider la puissance de l'équipe allemande, elle sera rejointe par les numéros deux et quatre mondiaux, Jessica von Bredow-Werndl avec TSF Dalera BB et Dorothee Schneider avec Showtime FRH. Avec Helen Langehanenberg et sa jument Annabelle en réserve, l'équipe semble être une force inarrêtable.

Cependant, le format de trois par équipe introduit pour les Jeux de cette année pourrait s'avérer très déterminant. Un jour défavorable pour un seul membre de l'équipe et l'histoire pourrait être très différente.

Aux Jeux olympiques de Rio 2016, la Grande-Bretagne a remporté l'argent et les Pays-Bas le bronze aux épreuves par équipes mixtes. Cette fois, les Britanniques envoient à nouveau le duo dynamique composé de Charlotte Dujardin et Carl Hester, mais tous deux sur des chevaux relativement peu connus.

Edward Gal avec Total US et Hans Peter Minderhoud avec Dream Boy sont les têtes d'affiche de l'équipe néerlandaise, Patrik Kittel (Well Done de la Roche) mène le contingent suédois et Steffen Peters (Suppenkasper) sera un pilier solide pour l'équipe américaine. De son côté, l'équipe de Belgique marquera un peu l'histoire olympique en faisant sa première apparition depuis 1928.

