SoftServe remporte le prix du partenaire de spécialisation Google Cloud de l'année dans la catégorie Apprentissage automatique

SoftServe, autorité du numérique et société de conseil de premier plan et partenaire Premier de Google Cloud, a remporté le prix du Partenaire de spécialisation Google Cloud de l'année ? Apprentissage automatique pour 2020.

« C'est un honneur de recevoir ce prix de Google Cloud reconnaissant nos innovations et notre expérience en matière d'apprentissage automatique qui contribuent à une meilleure compréhension par les entreprises des avantages de Google Cloud qui peuvent ainsi en tirer pleinement parti », a déclaré Todd Lenox, VP des alliances et des partenariats chez SoftServe. « SoftServe permet non seulement à ses clients de se doter de solutions de pointe qui leur permettent d'opérer rapidement, de manière rentable et avec un impact plus important, mais fournit également l'éducation et le soutien continus requis pour assurer leur succès à long terme. »

« Les spécialisations Google Cloud reconnaissent l'excellence des partenaires et leur réussite commerciale avérée dans un domaine de produits ou un secteur particuliers », a déclaré pour sa part Carolee Gearhart, responsable des canaux mondiaux chez Google Cloud. « Étant donné son succès commercial démontré à maintes reprises et de solides capacités techniques, nous sommes ravis de saluer SoftServe comme le partenaire de spécialisation en apprentissage automatique de l'année. »

SoftServe développe et fournit des solutions d'apprentissage automatique pour des clients communs de divers secteurs d'activité, des services financiers à la vente au détail en passant par l'industrie et les soins de santé, donnant vie à cette technologie à travers des cas d'utilisation commerciale réels. Dans le domaine des services financiers, SoftServe a développé une multitude de solutions, telles qu'un moteur de recommandation personnalisé, pour aider les clients à choisir les bonnes stratégies d'investissement et à améliorer la vitesse et la qualité de service. Dans l'industrie, l'API Google Cloud Vision est utilisée dans les inspections à distance pour la maintenance préventive et dans la santé et la sécurité de la main-d'oeuvre, contribuant au soutien des salariés dans des environnements difficiles. SoftServe a même permis à un fabricant mondial de réduire de 20 % les déchets de son processus de production, ce qui améliore non seulement la rentabilité, mais rend également le processus plus durable. Dans le domaine des soins de santé, l'expertise de l'entreprise permet aux clients de développer leur conscience citoyenne, leur compréhension et leur gestion opérationnelle, accélérant le développement de médicaments et soutenant la transition vers des soins de santé axés sur la valeur. Dans le secteur de l'énergie, les clients peuvent prendre des décisions éclairées en se basant sur des informations exploitables pour ainsi améliorer l'efficacité et la vitesse d'exploration, de forage et de production.

L'un de ces clients, un leader mondial dans la fourniture d'une plate-forme cloud d'entreprise sécurisée, ouverte, intelligente et transformatrice, avait besoin d'une solution capable de traiter différents types de fichiers sources, d'en extraire du sens et de fournir des capacités analytiques avancées pour les problèmes géodésiques dans l'industrie pétrolière et gazière. Mettant à profit une gamme de technologies Google Cloud innovantes, SoftServe a fourni une plate-forme qui accélère le processus de construction de modèles de bassin et d'autres rapports de 10 à 30 fois, automatisant un volume important de travail manuel de routine habituellement effectué par les géophysiciens, tout en traitant de grandes quantités de données et en assurant une optimisation constante.

SoftServe a rejoint le programme Partner Advantage de Google Cloud en avril 2017 et est devenu un partenaire Google Cloud Premier en août 2018. L'entreprise a également été récemment nommée partenaire émergent de l'année 2020 d'Apigee pour les marchés des Amériques et de l'EMOA.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d'experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant une continuité du concept jusqu'au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

