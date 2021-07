OCTO Telematics va augmenter ses effectifs de 30 %





OCTO Telematics, le principal fournisseur d'analyses et de services télématiques pour la gestion de parc et d'assurances, a annoncé aujourd'hui son intention de recruter plus de 100 personnes dans le cadre de son programme "Smart Data, Smarter People".

« Notre investissement dans les meilleurs talents souligne l'importance que nous accordons à l'innovation continue pour aider les organisations à prospérer, en tirant profit des données et des analyses pour suivre l'évolution rapide des besoins des consommateurs », a déclaré Paolo Codazzi, directeur des ressources humaines et de l'organisation du groupe chez OCTO Telematics. « Nous sommes concentrés sur le développement de notre équipe avec les meilleurs talents, issus de milieux culturels différents, qui connaissent très bien les technologies actuelles et émergentes et seront bien placés pour concevoir la mobilité du futur. »

Si le recrutement de profils TIC concerne principalement le bureau de Rome, l'inclusion de figures commerciales et de personnes dévouées au développement des affaires concernent d'autres marchés sur lesquels OCTO est en pleine croissance, comme les États-Unis et l'Europe. En plus de récentes embauches fructueuses aux États-Unis, en France, en Suisse, en Espagne et, surtout, en Italie, nous avons le plaisir d'annoncer le renforcement de l'équipe d'OCTO au Royaume-Uni avec l'arrivée de 4 dirigeants de premier plan.

Vernon Bonser rejoint OCTO Telematics en tant que vice-président commercial pour le Royaume-Uni après 21 années passées sur le marché de la télématique pour la gestion de parc et la vidéo, travaillant, entre autres, pour Cybit / Masternaut, Webfleet (anciennement TomTom Telematics) et VisionTrack. Recruté en qualité de directeur des ventes pour le Royaume-Uni, Travis Kenny a acquis de solides connaissances, travaillant notamment pour Vision Track, Ryder System Inc et Tantalum Innovations.

Enfin, deux stream leaders mondiaux seront basés au Royaume-Uni : Andy Walters en qualité de stream leader mondial pour les flottes de véhicules et les camions et Henry Peacock en qualité de stream leader mondial pour l'industrie. Les compétences et l'expérience combinées de ces quatre leaders sont la preuve de la stratégie de croissance ambitieuse d'OCTO.

Les services pour les véhicules connectés s'élevaient à 400 milliards USD en 2018 et pourraient atteindre 1 billion USD d'ici 2025. Entre 2019 et 2030, le nombre de véhicules autonomes vendus chaque année dans le monde passera de 50 000 à plus de 18 millions, révolutionnant l'utilisation de la voiture et tout le concept de la mobilité. Le programme "Smart Data, Smarter People" d'OCTO renforcera le leadership technologique et de marché de la société dans les services et solutions connectés avec un apport de compétences techniques avancées dans les mégadonnées, la science des données, les analyses et la télématique. Les talents permettront également de renforcer l'engagement de la société envers des capacités faisant progresser les efforts Vision Zero (zéro accident, zéro congestion, zéro pollution) d'OCTO dans le monde entier.

À propos d'OCTO Telematics

Fondé en 2002, OCTO est l'un des principaux fournisseurs de services télématiques et d'analyses de données avancées pour le secteur de l'assurance, et de plus en plus l'une des principales sociétés proposant des solutions pour la télématique de gestion de parc et la mobilité intelligente. Avec les propositions uniques d'OCTO déjà établies dans les domaines de l'insurtech et de la mobilité intelligente, OCTO continue de se développer dans de nouveaux secteurs et marchés internationaux. Dans le contexte d'un monde de plus en plus connecté, les analyses avancées d'OCTO et son ensemble de mégadonnées pour l'IdO génèrent des analyses exploitables, donnant vie à une nouvelle ère de la télématique intelligente. La société compte aujourd'hui plus de 5,5 millions d'utilisateurs connectés et la plus grande base de données télématiques sur les véhicules au monde, avec la collecte de données de conduite sur plus de 290 milliards de miles et 485 000 sinistres et événements d'assurance analysés. Elle gère également plus de 400 000 locations de véhicules par mois.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.octotelematics.com

