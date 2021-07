Allied se joint au Groupe Jesta pour parachever le projet emblématique de la Place Gare Viger qui est situé à Montréal





TORONTO, 19 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de placement immobilier Allied (« Allied ») (TSX : AP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il acquerra le volet de bureaux urbains de la Place Gare Viger du Groupe Jesta qui est située à Montréal. La Place Gare Viger est un projet d'aménagement à usage mixte exceptionnel situé à la jonction du Vieux-Montréal, du Square Viger et du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), dont la construction a récemment été complétée. Au cours des dix dernières années, le Groupe Jesta a transformé la gare Viger, l'un des plus beaux immeubles patrimoniaux du Canada, en un complexe urbain d'exception composé de bureaux, de résidences et d'un hôtel. Allied a conclu avec le Groupe Jesta une convention visant l'acquisition du volet de bureaux urbains du complexe. Le Groupe Jesta conservera les volets résidentiel urbain et hôtelier du complexe.



Allied et le Groupe Jesta ont été réunis par CBRE Limitée. M. Michael Emory, président et chef de la direction de Allied a déclaré : « Nous sommes sincèrement très reconnaissants envers Jesta et CBRE d'avoir rendu cette collaboration possible. Celle-ci améliorera la capacité de Allied à fournir à des entreprises axées sur le savoir des bureaux urbains d'exception à Montréal et dans d'autres villes canadiennes, ce qui correspond à notre mission de tous les jours. J'estime également qu'elle contribuera à faire de la Place Gare Viger un des plus beaux quartiers urbains à usage mixte de notre pays ».

Acquisition de la gare Viger (également appelée le Château)

Située au 700, rue Saint-Antoine Est et au 755, rue Berri, la gare Viger est un site emblématique qui comprend un des plus beaux immeubles patrimoniaux du Canada. Achevée en 1898 par le Chemin de fer Canadien Pacifique, la gare Viger a été construite sur le modèle d'un hôtel ferroviaire britannique classique, c'est-à-dire que la voie ferrée aboutissait directement dans le hall d'entrée. La structure comprend désormais une superficie locative de 122 643 pieds carrés répartie en bureaux et en commerces de détail, adjacente à 21 places de stationnement en surface. Le Château est loué à 95,7 % à des utilisateurs dont le profil correspond aux caractéristiques et à la teneur des utilisateurs typiques de Allied. Sous la direction de Allied, le Château continuera d'évoluer en tant qu'immeuble de premier plan de catégorie I, tout comme le 425, rue Viger, le Nordelec, le 5505, boulevard Saint-Laurent, le 5445 et le 5455, avenue de Gaspé et les autres immeubles situés à Montréal et ailleurs au Canada.

Acquisition du terrain aménageable adjacent

Situé au 810, rue Saint-Antoine Est, en face de la rue Saint-Hubert et immédiatement à l'est de la gare Viger, ce terrain appartient actuellement au Groupe Jesta, il affiche une superficie de 75 672 pieds carrés et est assorti d'un petit immeuble de bureaux (d'une superficie locative de 43 500 pieds carrés) et d'un stationnement en surface d'une capacité pouvant atteindre 132 véhicules. À court terme, Allied utilisera l'immeuble de bureaux comme espace d'occupation temporaire tout en continuant d'exploiter le stationnement. Le plan de Allied à long terme pour ce terrain consistera à aménager un nouvel immeuble adapté aux besoins des utilisateurs du secteur des biotechnologies et des sciences de la vie.

Clôture et financement de l'acquisition de la gare Viger et du terrain aménageable adjacent

Il est prévu que l'acquisition de la gare Viger et du terrain aménageable adjacent sera réalisée à la fin du mois d'août 2021, sous réserve des conditions habituelles. Le prix d'achat global pour les deux immeubles est de 128,2 millions de dollars. À la clôture, Allied prendra en charge le prêt hypothécaire de premier rang existant, grevant la gare Viger, d'un capital de 51,75 millions de dollars, portant intérêt au taux de 2,8 %, venant à échéance dans un peu plus de trois ans et qui est remboursable en versements de capital et d'intérêts réunis selon une période d'amortissement de 25 ans. Allied prévoit financer la tranche restante de 76,45 millions de dollars d'abord par prélèvement sur sa marge de crédit d'exploitation et, de façon permanente, par le produit qui sera tiré de la vente de deux petits immeubles non essentiels, l'un situé à Montréal et l'autre à Toronto.

Achat à terme de l'immeuble de bureaux urbains en construction

Le Groupe Jesta achève actuellement l'aménagement d'un nouvel immeuble de bureaux situé au 700, rue Saint-Hubert, tout juste derrière la gare Viger. L'immeuble devrait être achevé au cours du deuxième semestre de 2022. Il affichera une superficie locative d'environ 145 743 pieds carrés, comptera 145 places de stationnement souterrain et bénéficie déjà d'un contrat de prélocation conclu avec Novartis Pharma Canada couvrant environ 24 % de sa superficie. Le prix d'achat de l'immeuble sera de 121,4 millions de dollars. Il est prévu que la clôture de l'achat à terme aura lieu au cours du deuxième semestre de 2022, sous réserve de diverses conditions de clôture.

À propos de Allied

Allied est propriétaire, gestionnaire et promoteur de premier plan (i) de bureaux urbains d'exception dans les principales villes canadiennes et (ii) de centres de données urbains à réseaux multiples situés à Toronto, qui constituent la plaque tournante canadienne de la connectivité mondiale. Les activités de Allied consistent à offrir à des entreprises axées sur le savoir des milieux urbains uniques qui favorisent la créativité et la connectivité.

À propos du Groupe Jesta

Le Groupe Jesta est un investisseur et un promoteur dynamique dans des actifs immobiliers emblématiques à l'échelle mondiale qui compte des aménagements et des investissements dans des hôtels, des immeubles résidentiels, des immeubles de commerce de détail et des immeubles du secteur industriel dans certains des emplacements les plus recherchés, dont Londres, Paris, Berlin, Montréal, Miami, Houston, Cannes et Juan-les-Pins. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante : www.jesta.com.

Mise en garde

Le présent communiqué pourrait renfermer des énoncés prospectifs relatifs (i) à Allied, (ii) à ses activités, à sa stratégie, à ses résultats financiers et à sa situation financière, et (iii) à l'incidence prévue des opérations qui sont envisagées dans le présent communiqué. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes de nature prospective ou encore de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », de la forme négative de ces termes ou leurs variantes ou encore par l'emploi des temps futur ou conditionnel. Le rendement et les résultats réels de Allied dont il est question dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés, explicitement ou implicitement, par ces énoncés. Ces énoncés sont donnés sous réserve des risques et des impondérables inhérents aux prévisions, notamment le risque que les opérations dont il est question dans les présentes ne se réalisent pas et qu'elles n'aient pas les répercussions prévues sur le financement et les résultats. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions, on peut citer la conjoncture économique et la conjoncture du marché, la concurrence, l'évolution de la réglementation gouvernementale et les facteurs indiqués à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Allied, qui peut être consultée à l'adresse www.sedar.com. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Allied et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et les parties ne sont pas tenues de les mettre à jour.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

M. Michael Emory, président et chef de la direction

416-977-0643

memory@alliedreit.com

Mme Cecilia C. Williams, vice-présidente directrice et chef des finances

416-977-9002

cwilliams@alliedreit.com

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 07:45 et diffusé par :