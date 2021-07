La vallée du big data favorise l'innovation coordonnée dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine





CHONGQING, Chine, 17 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, un total de 11 technologies dans les domaines des services intelligents, de l'intelligence artificielle et de la sécurité ont été dévoilées lors d'une conférence de lancement de nouveaux produits dans la Chongqing Xiantao Big Data Valley du sud-ouest de la Chine. Elles sont développées par sept entreprises de l'alliance de l'écosystème d'innovation de la vallée, selon le département de la publicité du district de Yubei.

Xiantao Big Data Valley, située dans le district de Yubei à Chongqing, a mis en place cette alliance en 2018 dans le but de construire un écosystème industriel et un mécanisme de partage interactif. L'alliance a attiré 334 entreprises pour un développement partagé, faisant de la vallée un moteur central pour faciliter l'innovation collaborative locale.

La vallée est axée sur les données et les logiciels, avec un écosystème d'innovation complet comprenant 10 plates-formes de partage ouvertes.

Des plates-formes de service public comprenant le développement de systèmes logiciels, la production de prototypes intelligents, l'impression 3D complète, la collaboration entre voitures intelligentes, la formation des talents du Xiantao College, la détection de matériel intelligent et le service de partage de démonstration d'applications de conduite automatique 5G ont été mises en service. La mise en place d'une plate-forme de partage ouverte est propice au développement coordonné des entreprises dans l'écosystème de l'innovation.

Au total, 237 entreprises se sont installées dans la vallée, dont des leaders industriels et des entreprises innovantes comme ARM, Huawei Chongqing DevCloud Innovation Center, Transsion et ThunderSoft. Environ 5 000 professionnels innovants et entreprenants y travaillent, qui ont déposé des demandes pour plus de 600 brevets et logiciels.

Les technologies industrielles et les services publics de R&D, tels que les ressources de données, le cloud de développement de logiciels et les tests de matériel intelligent, ont été fournis à l'échelle mondiale. Ils ont progressivement formé un moteur central menant au développement d'un pôle industriel de logiciels et de services d'information d'une valeur de 100 milliards de dollars à Yubei.

Le district de Yubei, en se concentrant sur le développement d'une zone de première importance de l'innovation collaborative, accélérera l'amélioration de la capacité de la vallée à incuber de nouvelles sciences et technologies.

Il fera de la vallée un moteur essentiel pour stimuler l'innovation dans l'ensemble du district, et donnera une forte impulsion au développement de haute qualité à Yubei. La vallée mettra en place des projets clés tels qu'une région de démonstration de la coopération entre la Chine et Singapour en matière de communication, le centre d'innovation collaborative de la vallée de l'information de Zhongguancun et le centre mondial des logiciels de Chang'an. En améliorant sa configuration industrielle, la vallée cherche à favoriser l'innovation dans toute la région.

