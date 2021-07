Rob Shaw représentera le Canada en tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo





- Le médaillé d'or des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 fera ses débuts paralympiques

- Les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - L'Équipe paralympique canadienne a officiellement accueilli le joueur de tennis en fauteuil roulant Rob Shaw (North Bay, Ont.). En effet, le Comité paralympique canadien (CPC) et Tennis Canada ont annoncé aujourd'hui la sélection de l'athlète pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui commenceront le mois prochain.

Shaw sera le seul représentant du Canada dans le sport du tennis en fauteuil roulant à Tokyo, après s'être qualifié sur la base de son classement mondial, soit le 9e rang, dans la catégorie quad. L'athlète de 31 ans fera ses débuts paralympiques à Tokyo, qui marquera également son retour officiel à la compétition depuis l'automne 2019.

Shaw a obtenu un total de huit titres en simple sur le circuit du tennis en fauteuil roulant de la Fédération internationale de tennis en 2019. Cette récolte inclut une médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui ont été les premiers Jeux multisports de Shaw. La catégorie quad en tennis a été ajoutée au programme parapanaméricain lors des Jeux de Lima, et avec sa victoire, Shaw est devenu le premier joueur de tennis canadien, debout ou en fauteuil roulant, à avoir remporté une médaille en simple à des Jeux multisports.

«?C'est le genre de moments dont on rêve en tant qu'athlète : représenter son pays sur la plus grande scène possible?», déclare Shaw, qui vit actuellement à Kelowna, en Colombie-Britannique, où il poursuit un doctorat en plus de s'entraîner. «?J'ai hâte de me mesurer aux meilleurs au monde et de mettre à profit tout cet entraînement dans ma performance. Je sais que les Jeux seront uniques en raison de la COVID, mais en tant que nouveau paralympien, je me concentrerai uniquement sur la compétition.?»

Le tournoi de tennis en fauteuil roulant, catégorie quad, qui sera disputé sur surface dure à Tokyo, verra la participation de 16 athlètes. Le premier tour de la compétition en simple est prévu pour le 28 août et sera suivi par les quarts de finale, le 29 et les demi-finales, le 31. Les matchs pour les médailles auront lieu le 2 septembre.

«?Tennis Canada est heureux de soutenir Rob dans ses derniers préparatifs en vue des Jeux paralympiques de Tokyo?», affirme Janet Petras, directrice des programmes de haute performance et de l'administration de Tennis Canada. «?Rob est un athlète exceptionnel qui a atteint le plus haut niveau dans son sport malgré une année très difficile causée par la pandémie de COVID-19. Nous l'encouragerons depuis le Canada.?»

À Tokyo, Shaw bénéficiera du soutien du chef d'équipe et entraîneur, Kai Schrameyer.

Le tennis en fauteuil roulant fait partie du programme paralympique depuis les Jeux de Barcelone 1992. Ce sport comporte des compétitions en simple et en double dans trois catégories : hommes, femmes et quad. Les règles sont identiques à celles du tennis traditionnel, sauf que la balle peut rebondir deux fois avant d'être renvoyée par-dessus le filet. Le Canada n'a pas encore remporté de médaille paralympique en tennis en fauteuil roulant. En effet, la meilleure performance du pays est une quatrième place inscrite en double dans la catégorie quad par Sarah Hunter et Brian McPhate à Athènes 2004.

«?Je suis ravie d'accueillir Rob au sein d'Équipe Canada pour ses premiers Jeux paralympiques?», ajoute Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Tokyo 2020. «?C'était vraiment emballant d'encourager Rob au match pour la médaille d'or des Jeux parapanaméricains, il y a deux ans. Je sais que ce sera un grand retour à la compétition pour lui à Tokyo, et je suis impatiente de le soutenir à nouveau.?»

ÉQUIPE DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Rob Shaw - Quad - North Bay, Ont.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

