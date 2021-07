L'IWBI annonce une nouvelle WELL Performance Rating axée sur l'utilisation d'indicateurs de performance dynamiques pour les bâtiments et les personnes et dont l'objectif est d'améliorer l'expérience humaine à l'intérieur des édifices





Carrier, Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric, SGS, Trane Technologies et d'autres experts et leaders de l'industrie de classe mondiale collaborent avec l'IWBI pour développer et lancer la nouvelle cote

NEW YORK, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'International WELL Building Institute (IWBI) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent de la WELL Performance Rating, une nouvelle désignation récompensant les propriétaires et les exploitants d'immeubles qui ont utilisé des indicateurs mesurables et validés évaluant les performances des édifices et des individus en vue d'obtenir des renseignements sur la santé et le bien-être des personnes à l'intérieur des bâtiments et d'améliorer les conditions dans leurs espaces sur la base de ces informations. La cote sera composée de caractéristiques tirées de la norme WELL Building Standard (WELL), ainsi que de nouvelles voies et de caractéristiques bêta qui seront mises au point par l' IWBI Performance Advisory , les WELL Performance Testing Organizations (PTOs) et une foule de leaders de l'industrie des technologies de construction intelligente.

« L'industrie a fait de l'excellent travail pour ce qui est de saisir les indicateurs de performance environnementale des bâtiments sur le site ? la consommation d'énergie et d'eau, par exemple ? mais nous devons être en mesure de marier ces indicateurs écologiques aux indicateurs de performance en matière de santé afin de permettre des choix équilibrés pour la santé de la planète et la santé des personnes », a déclaré Rachel Hodgdon, PDG de l'IWBI. « Grâce à cet éventail incroyable et diversifié de partenaires, de conseillers et d'autres contributeurs, nous sommes convaincus que la nouvelle cote permettra de débloquer et d'accélérer l'utilisation d'approches plus intelligentes et plus intégrées pour améliorer et augmenter le bien-être et les performances. »

La WELL Performance Rating sera composée de caractéristiques de WELL qui exigent des seuils de leadership précis en ce qui concerne la qualité de l'air et de l'eau, le confort thermique, l'acoustique, l'éclairage et l'expérience des occupants. Cette cote aidera les chefs de projet à appliquer des données quantitatives et qualitatives pour effectuer le suivi. surveiller et améliorer les performances des bâtiments et des personnes à l'intérieur. Les clients qui désirent obtenir la WELL Performance Rating seront soutenus par le réseau mondial d'IWBI, constitué de 42 organisations agréées WELL Performance Testing Organization, d'organisations membres d'IWBI, d'une communauté élargie de plus de 18 000 professionnels accrédités WELL et de déclarants qui visent à obtenir l'accréditation WELL AP dans plus de 100 pays.

Cette nouvelle désignation s'ajoutera à une série croissante de cotes WELL, dont la cote WELL Health-Safety Rating et la cote WELL Health Equity à venir. Chacune peut être obtenue en tant que désignation autonome ou en tant que jalon durant le processus de certification WELL dans les catégories Bronze, Argent, Or ou Platine. Pour les participants au WELL Portfolio, l'obtention de ces cotes contribuera à leur WELL Score.

Les membres de l'IWBI qui contribuent à l'élaboration de la Performance Rating WELL incluent Aircuity, Carrier, CETEC, Cognian Technologies, Honeywell, Johnson Controls, Kaiterra, Lennox International, Schneider Electric, SGS, Thornton Tomasetti et Trane Technologies.

Ce que les leaders de l'industrie disent au sujet de la WELL Performance Rating :

« Tout comme WELL, nous nous sommes engagés depuis longtemps à adopter une approche holistique de tous les facteurs qui créent des bâtiments sains pour les personnes, y compris la qualité de l'air, la sécurité et les conditions fonctionnelles comme le confort thermique, l'éclairage, les questions de son et d'environnement qui contribuent à améliorer les fonctions cognitives et le bien-être. Nous sommes à la tête de l'industrie dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVCA), et de la santé des bâtiments, et nous cherchons actuellement à obtenir la certification correspondant à la norme rigoureuse WELL v2 à notre siège social mondial. Carrier est fière d'appuyer la WELL Performance Rating, qui donnera aux personnes la confiance nécessaire pour revenir aux activités et aux endroits qu'ils aiment et qui leur ont manqué. »

David Gitlin, PDG de Carrier

« Chez Honeywell, nous n'attendons pas l'avenir, nous le faisons en créant des solutions de construction novatrices qui favorisent et améliorent le bien-être et génèrent des résultats positifs à grande échelle. En collaborant avec l'IWBI à la WELL Performance Rating, nous inaugurons une nouvelle ère de performance des bâtiments. Nous travaillons sur la santé des édifices tout en étant conscients de l'impact environnemental, en encourageant l'innovation et en stimulant la transformation du marché qui fait progresser le bien-être et la productivité des occupants, ce qui est tout aussi important. »

Doug Wright, PDG de Honeywell Building Technologies (HBT)

« La WELL Performance Rating accélérera grandement la demande pour des bâtiments plus sains. Depuis que nous avons inventé le premier thermostat électrique il y a plus de 135 ans, Johnson Controls est à la pointe des technologies innovantes et durables. Nous sommes fiers de collaborer avec l'IWBI sur sa WELL Performance Rating afin d'utiliser notre technologie éprouvée et de pointe pour favoriser une surveillance continue de bâtiments sains et certifiés WELL tout en permettant aux propriétaires d'immeubles d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de stimuler la productivité et de promouvoir la durabilité. »

George Oliver, PDG de Johnson Controls

« Alors que nous agissons de façon plus décisive et stratégique pour atteindre nos objectifs de décarbonisation dans tous les bâtiments du monde entier, il est impératif que nous soyons tout aussi ambitieux pour saisir l'occasion qui s'y rattache d'optimiser ces espaces pour la santé des personnes qui les occupent. En tirant parti de la science sous-tendant WELL et avec le lancement aujourd'hui de la WELL Performance Rating, nous sommes sur le point de tracer une voie pour refaire les bâtiments de l'avenir et continuer à réaliser la mission de longue date de Schneider Electric, qui consiste à trouver des solutions intégrées qui bénéficient de la puissance de la numérisation pour atteindre des performances, une efficacité et une fiabilité de pointe, tout en améliorant la santé des occupants. »

Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric

« Aujourd'hui plus que jamais, hommes et femmes ont besoin d'espaces intérieurs plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Nous aidons les propriétaires et les exploitants d'immeubles à évaluer, atténuer et surveiller la qualité de l'environnement intérieur afin d'assurer le bien-être des occupants et les performances de l'édifice. La WELL Performance Rating aide à confirmer que les bonnes mesures sont prises pour que les gens s'épanouissent dans les espaces où ils vivent, apprennent, travaillent et s'amusent. »

Dave Regnery, PDG de Trane Technologies

« Les technologies de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets donnent de meilleurs résultats lorsqu'elles sont utilisées pour améliorer l'expérience humaine. Nous sommes fiers de collaborer avec l'IWBI grâce à la WELL Performance Rating alors que nous faisons évoluer nos services afin de déployer des solutions technologiques pour répondre aux besoins changeants du marché. Cette initiative nous aide à devenir une entreprise axée sur les données plus durable, et à respecter notre engagement à créer un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté à toutes les parties prenantes. »

Frankie Ng, PDG de SGS, WELL Performance Testing Organization

« L'IWBI a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la santé et du bien-être des occupants des bâtiments, consolidant la rigueur scientifique et établissant des objectifs mesurables solides pour améliorer les performances des immeubles. La nouvelle WELL Performance Rating devrait devenir un autre outil novateur. »

Adam Garnys, conseiller principal en stratégie, et Dr Vyt Garnys, directeur général et conseiller principal de CETEC, WELL Performance Testing Organization

« Il y a une nouvelle urgence dans la façon dont nous façonnons, orientons et favorisons les progrès en matière de performances des bâtiments afin de mieux nous aligner sur la science soutenant la santé humaine. Grâce au lancement collaboratif de la WELL Performance Rating, nous redoublons d'efforts pour matérialiser cette promesse de solutions concrètes et fondées sur des données probantes afin de favoriser l'amélioration continue des principaux indicateurs de la santé qui aident à améliorer la productivité, le confort et le bien-être. »

Liam Bates, cofondateur et PDG de Kaiterra, IWBI Performance Advisor

