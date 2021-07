Les opérateurs de télécommunications aux Philippines réalisent avec succès les tests d'interopérabilité technique de la portabilité des numéros de téléphone portable





MANILLE, Philippines, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les principaux opérateurs de réseau mobile (ORM) philippins, à savoir DITO, Globe Telecom et Smart Communications, s'associent avec le gouvernement dans la mise en oeuvre de la Loi sur la portabilité des numéros de téléphone portable (MNP) et, par le biais de leur coentreprise, Telecommunications Connectivity Inc. (TCI), ils ont conclu avec succès les tests initiaux évaluant leurs capacités techniques et l'interopérabilité le 14 juillet 2021.

Cet effort conjoint permettra bientôt aux clients de conserver leur numéro de téléphone portable de manière permanente, même lorsqu'ils changent de fournisseur de réseau ou d'abonnement.

Dans le contexte de la pandémie actuelle, les ORM ont déclaré que les résultats de ces premiers tests techniques étaient « conformes aux attentes ». Maintenant que les tests initiaux ont donné des résultats positifs, les prochaines étapes consisteront à rationaliser le processus de portage externe, à mettre en oeuvre des mesures de sécurité et de protection contre la fraude, à optimiser les systèmes et les opérations commerciales en arrière-plan, afin que les clients puissent bénéficier d'une expérience de portage plus fluide et plus rapide d'ici le 30 septembre 2021.

En passant le test de portage réel, DITO, Globe et Smart ont obtenu de premières informations concernant la manière de répondre aux préoccupations restantes ainsi qu'aux potentiels défis, avant de rendre le service disponible à tous les clients.

DITO, Globe et Smart ont travaillé assidûment pour respecter l'engagement pris en juillet auprès de la Commission nationale des télécommunications (« National Telecommunications Commission » - NTC) de parvenir à une préparation technique préalable, avant la démonstration d'interopérabilité effective avec le régulateur des télécommunications, une étape clé du processus de portabilité des numéros de téléphone portable.

« En tant que dernier arrivé dans le secteur, nous sommes vraiment ravis de fournir ce service aux Philippins, où qu'ils se trouvent. Lorsque nous avons rejoint ce secteur, c'était vraiment pour encourager la concurrence et l'innovation. Avec la Loi sur la portabilité des numéros de téléphone portable, nous avons fait tomber les obstacles et donné aux Philippins la possibilité de changer enfin de fournisseur de services », a déclaré Atty Adel Tamano, Chief Administrative Officer chez DITO.

« Les premiers tests nous ont permis d'avoir une vision plus claire de l'expérience des clients lorsqu'ils utilisent la portabilité des numéros, y compris lorsqu'ils effectuent la portabilité de numéros d'autres réseaux vers Globe et vice versa. Nous avons beaucoup appris au cours de ce processus et nous allons appliquer ce que nous avons appris pour rendre la transition facile et transparente pour nos clients une fois que la portabilité des numéros sera disponible pour tous », a déclaré Issa Guevarra-Cabreira, directeur commercial de Globe.

« Nous travaillons deux fois plus dur avec nos homologues de Globe et de DITO pour nous conformer aux exigences du secteur. Cette démarche s'inscrit dans la mission de notre entreprise qui met le client au centre. Nous avons toujours été à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie pour créer de meilleures expériences pour tous, et la réussite des premiers tests nous aidera à comprendre et à recalibrer nos systèmes et nos processus, afin de rendre l'expérience de portabilité simple et facile pour nos clients. Après tout, simplifier les choses grâce à la technologie est au coeur de la promesse de la marque Smart », a déclaré Jane J. Basas, vice-présidente senior de Smart et responsable de l'activité sans fil grand public.

La loi de la République n° 11202, également connue sous le nom de Loi sur la portabilité des numéros de téléphone portable, garantit que les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent conserver leur numéro même lorsqu'ils changent de fournisseur de services, ou lorsqu'ils passent d'un abonnement postpayé à un abonnement prépayé, et vice-versa.

À propos de DITO Telecommunity Corporation

DITO Telecommunity Corporation, anciennement connue sous le nom de Mindanao Islamic Telephone Company, Inc. (MISLATEL) est la plus récente des grandes entreprises de télécommunications des Philippines. Elle a obtenu un certificat de commodité et de nécessité publiques de la Commission nationale des télécommunications en 2019. Lancée commercialement le 8 mars 2021, DITO s'engage à fournir des services de télécommunications de classe mondiale, rapides, abordables et sécurisés, qui relient le peuple philippin réparti sur plus de 7 641 îles au reste du monde. DITO est une entreprise philippine et un consortium qui comprend Udenna Corporation, Chelsea Logistics and Infrastructure et China Telecommunications Corporation.

À propos de Globe Telecom

Globe est une société importante de télécommunications à service complet aux Philippines. Elle est cotée en bourse aux Philippines sous le symbole boursier GLO. La société répond aux besoins des consommateurs et des entreprises en matière de télécommunications et de technologie grâce à une gamme complète de produits et de services, notamment les services mobiles, fixes, à haut débit, de connectivité de données, Internet et les services gérés. Elle attache une plus grande importance à la technologie financière, aux solutions de marketing numérique, au financement de capital risque pour les startups et les soins de santé virtuels. En 2019, Globe est devenu signataire du Pacte mondial des Nations unies, s'engageant à mettre en oeuvre des principes universels de développement durable. Ses sociétés principales sont Ayala Corporation et Singtel, des leaders reconnus de l'industrie dans le pays et dans la région.

À propos de Smart Communications, Inc.

Smart Communications, Inc. (« Smart ») est une filiale dédiée aux services numériques et de communications sans fil détenue à 100 % par PLDT, Inc, la plus grande entreprise de télécommunications entièrement intégrés des Philippines. À ce jour, le réseau mobile de Smart couvre 96 % de la population philippine, de Batanes à Tawi-Tawi. Smart a également été désigné comme le réseau de données mobiles le plus rapide du pays au second semestre 2020 par la société d'analyse tierce Ookla. De plus, en avril 2021, Smart a rencontré un grand succès lors de la cérémonie Philippines Mobile Network Experience Awards organisée par la société d'analyse indépendante Opensignal. Les efforts de la société s'inscrivent également dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à aider les Philippines à atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, dont l'ODD n° 4 : l'éducation de qualité et l'ODD n° 9 : industrie, innovation et infrastructure.

