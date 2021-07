La Coalition d'action relative aux déchets plastiques du CGF introduit un ensemble complet de « Règles d'or de la conception » pour lutter contre la production de déchets plastiques





PARIS, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Unis par la vision d'un monde dans lequel aucun déchet plastique ne finirait dans la nature, sur terre ou dans la mer, les membres de la Coalition d'action relative aux déchets plastiques du Consumer Goods Forum (CGF) ont annoncé aujourd'hui avoir franchi la dernière étape essentielle qui permettra de transformer la relation de l'industrie aux emballages plastiques. En effet, les 42 entreprises membres de la coalition ont publié les sept dernières « Règles d'or de la conception » qui concluent l'ensemble de recommandations entamé en décembre 2020 par l'introduction de deux premières règles. Les membres de la coalition se sont engagés à se conformer à ces règles dès qu'ils auront identifié et hiérarchisé les possibilités de leurs propres portefeuilles d'emballages afin de parvenir à des résultats ciblés et significatifs.

Guidée par la vision de la Fondation Ellen MacArthur pour une nouvelle économie des plastiques, approuvée par le CGF en octobre 2018, la coalition s'engage à orienter le secteur industriel vers l'avènement d'une économie circulaire. À cet effet, lors de son lancement l'année dernière, la coalition a exposé sa vision du progrès au travers de quatre grandes priorités : refonte de la conception des emballages, élaboration d'un cadre d'implémentation de dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (REP) optimaux, stimulation de l'innovation dans le secteur du recyclage et pilotage de nouvelles initiatives sur les marchés avancés et les marchés en transition afin d'augmenter les taux de recyclage.

Afin de concrétiser leur première priorité, les membres de la coalition ont finalisé la version complète des « Règles d'or de la conception » des emballages plastiques destinées à faire accélérer la progression vers l'objectif commun d'une réduction et d'une amélioration de l'utilisation du plastique. Cet ensemble d'engagements volontaires, indépendants et soumis à un calendrier vise à créer de la valeur pour l'industrie comme pour le système dans son ensemble et à donner l'élan nécessaire à l'instauration de changements de conception supplémentaires qui permettront d'atteindre les objectifs fixés dans l'Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques.

Les dernières règles d'or de la conception se concentrent sur l'élimination des emballages en plastique inutiles par la réduction de l'espace de tête et des suremballages en plastique, ainsi que sur l'augmentation de la valeur du recyclage de divers types de plastique, notamment les emballages thermoformés en PET, les emballages de consommation souples et les PEHD et PP rigides. Les emballages plastiques interentreprises sont également ciblés par ces règles puisqu'elles recommandent l'abandon de tout emballage qui ne servirait pas le consommateur. Par ailleurs, les règles invitent au placement d'instructions de recyclage claires et précises sur les emballages, cela afin d'aider les consommateurs à trier correctement les emballages. Les deux premières règles avaient pour but d'accroître la valeur du recyclage des bouteilles en PET et de supprimer les éléments problématiques comme le noir de carbone, le PVC (chlorure de polyvinyle) et le PSE (polystyrène expansé) qui complexifient le processus de recyclage.

Ces règles d'or reposent sur les directives de spécialistes et de détaillants communément adoptées en matière de conception, les recommandations publiées par des organismes réputés, le travail des pactes nationaux sur le plastique et la législation spécifique à chaque pays. Elles ont été adaptées par les experts des sociétés membres dans le cadre d'un groupe de travail. Ainsi, tout au long du processus, le groupe de travail a été soutenu par un panel de spécialistes indépendants du monde entier qui a présenté des recommandations sur la formulation des règles et parfois des suggestions de solutions techniques face à certaines exceptions.

Les membres de la coalition du monde entier, qui représentent plus de 10 % du marché mondial des emballages plastiques et dont le chiffre d'affaires combiné s'élève à plus de 1 000 milliards d'euros, se sont engagés à adopter ces règles d'ici 2025, dans la mesure du possible. En outre, ils ont été invités à rendre compte annuellement des progrès réalisés, dans le cadre d'un processus aligné sur l'Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques. Des informations détaillées sur les modalités d'application de l'ensemble des règles d'or et sur les membres qui les ont adoptées sont disponibles sur le site web de la coalition.

Ces actions relatives à la conception des emballages plastiques sont supervisées par l'équipe dirigeante de la coalition. La coalition est parrainée au niveau du conseil d'administration du CGF par Alan Jope, PDG d'Unilever, et Galen Weston, président exécutif de Loblaw Limited. Son comité de direction est coprésidé par Barry Parkin, directeur de l'approvisionnement et du développement durable de Mars, Incorporated, et Robert Nicol, vice-président des affaires générales de Walmart Canada.

Ron Delia, PDG d'Amcor, a déclaré : « Amcor accueille les règles d'or de la conception comme une référence commune qui aidera à augmenter les taux de recyclage et à réduire la présence de déchets dans l'environnement. Ces règles sont en parfaite adéquation avec les engagements d'Amcor qui visent à rendre l'intégralité de ses produits recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Nous sommes fiers qu'un très grand nombre de nos produits soient déjà conformes à ces standards de pointe et nous continuerons d'innover dans la conception de solutions d'emballage responsables qui profiteront à nos clients dans leur démarche de durabilité. »

Galen Weston, président exécutif du conseil d'administration et président de Loblaw Limited, a déclaré : « Les règles d'or de la conception offrent à notre industrie la clarté et l'élan nécessaires à l'instauration d'une économie circulaire et à la réduction de la pollution plastique. Il nous revient de montrer la voie, de collaborer et de faire preuve de diligence pour que ces changements fondamentaux de conception deviennent des standards du secteur. Les systèmes plus intelligents commencent par des choix de matériaux plus intelligents ».

James Quincey, président et directeur général de The Coca-Cola Company, a déclaré : « Le déploiement des règles d'or de la conception du CGF par The Coca-Cola Company illustre l'étroite collaboration entre le secteur et les principales parties prenantes pour la mise en oeuvre de changements véritablement positifs. Qu'il s'agisse d'un exemple local comme la nouvelle bouteille 100 % rPET sans étiquette pour notre marque d'eau minérale naturelle I LOHAS au Japon ou d'un objectif mondial comme celui que nous avons fixé plus tôt cette année afin de réduire la consommation de plastique vierge, nous faisons évoluer nos emballages et créons des solutions pour favoriser la circularité ».

Alan Jope, PDG d'Unilever, a déclaré : « Les règles d'or de la conception du CGF posent un jalon décisif pour notre industrie, tandis que nous essayons de stimuler le recyclage dans le monde entier et de contenir les déchets plastiques à l'écart de l'environnement. Nos membres ont déjà développé des technologies de classe mondiale pour s'assurer que les produits sont recyclables, mais nous devons aller plus loin et plus vite. Ces standards communs contribueront à améliorer la conception des emballages, à favoriser l'action collective et à faire progresser l'avènement d'un modèle circulaire ».

Les 42 entreprises membres de la Coalition sur les déchets plastiques sont : ALDI SOUTH Group, Amcor, Barilla, Bel Group, Beijing Hualian Group, Carrefour, The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive, Danone, Dairy Farm, Essity, Ferrero, Grupo AlEn, Grupo Bimbo, GSK, Henkel, ICA, Jerónimo Martins, Johnson & Johnson Consumer Health, Kao Corporation, Land O'Lakes, Lenta, L'Oréal, Loblaw Companies Limited, Mars, Incorporated, Merck Animal Health, Mondel?z International, Nestlé, NTUC Fairprice, PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt, Refresco, Rewe Group, Sainsbury's, SC Johnson, SIG Combibloc Group, Tetra Pak, Unilever PLC, Walgreens Boots Alliance et Walmart.

