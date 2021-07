Pratt & Whitney Canada avance la technologie de propulsion hybride électrique durable et contribue à la relance verte du Canada





LONGUEUIL, Québec, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Pratt & Whitney Canada (P&WC), unité d'affaires de Pratt & Whitney, une division de Raytheon Technologies Corp. (NYSE : RTX), dévoile aujourd'hui son plan pour développer davantage et intégrer sa technologie de propulsion hybride électrique à un programme de démonstrateur de vol, dans le cadre d'un investissement de 163 M$ auquel participent les gouvernements du Canada et du Québec.

«?Pratt & Whitney Canada est fière de figurer comme chef de file en matière de technologies de propulsion toujours plus durables et de faire partie intégrante du plan de relance verte du Canada, » affirme Maria Della Posta, présidente, Pratt & Whitney Canada. « L'entreprise est depuis longtemps engagée dans le développement durable en plus d'être un des principaux investisseurs en recherche et développement du secteur aéronautique canadien, ayant investi 500 millions $ CA annuellement au Canada. Elle stimule la croissance économique, l'innovation et l'expertise de la main-d'oeuvre au profit de l'environnement. La technologie hybride électrique a un rôle important à jouer pour permettre le prochain bond en avant en matière d'efficacité des moteurs d'avion et nous sommes particulièrement bien positionnés pour démontrer tout son potentiel.?»

La nouvelle technologie de propulsion hybride électrique permettra, du fait de la performance optimisée en fonction des différentes phases du vol, d'améliorer considérablement l'efficacité des appareils. L'objectif est d'atteindre une réduction de 30 % de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 pour un avion régional. P&WC travaille aux côtés de De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) à l'intégration de la technologie hybride électrique dans un appareil De Havilland Canada Dash 8-100 qui servira de démonstrateur de vol. Un moteur électrique et un système de commandes évolués de Collins Aerospace, également une division de Raytheon Technologies, seront aussi intégrés au démonstrateur.

Dans le cadre du plan de relance verte du Canada, le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada soutient le démonstrateur de technologies, qui contribuera à hisser l'industrie aérospatiale canadienne à l'avant-garde des efforts mondiaux de l'aviation durable. Le gouvernement du Québec soutient de son côté ce projet par l'intermédiaire d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de l'initiative Aéronef pour la mobilité numérique et verte de demain.

Ce nouveau programme combine deux technologies évoluées, développées en collaboration par P&WC et Collins, lancée en 2019, et fait suite au Projet 804 qui a permis de jeter des bases solides pour cette nouvelle initiative. P&WC compte commencer les essais au sol en 2022, qui mèneront aux essais en vol sur démonstrateur Dash8-100 en 2024.

La technologie de propulsion hybride électrique constitue un élément central de la stratégie d'écologisation du transport aérien de Pratt & Whitney. L'entreprise s'est également engagée à améliorer sans cesse l'efficacité des turbines à gaz de son portefeuille de produits tout en soutenant un plus vaste recours aux carburants d'aviation durables, en misant sur la filière des carburants de substitution et en commercialisant une série de technologies de nouvelle génération. Tous ces éléments seront essentiels pour que le secteur de l'aviation puisse atteindre ses cibles importantes de réduction des émissions de CO2 d'ici 2050. L'entreprise continuera à oeuvrer avec des partenaires de l'industrie à l'échelle mondiale à une grande variété de projets pour favoriser la durabilité de l'aviation, ce qui profitera aux clients comme à l'environnement.

P&WC appui fermement les efforts de l'industrie visant à coordonner et à accélérer le développement de technologies aéronautiques vertes au Canada, en réunissant les intervenants de l'écosystème aérospatial canadien, de la chaîne d'approvisionnement aux institutions d'enseignement supérieur en passant par les organisations gouvernementales. Cela aidera à faire en sorte que le secteur canadien de l'aérospatiale soit en bonne position pour jouer un rôle de premier plan dans la course mondiale visant à innover dans de nouvelles technologies à faibles émissions de carbone.

«?Le Canada a l'occasion de faire preuve de leadership environnemental dans le secteur de l'aviation, » indique Dave Riggs, directeur de transformation de De Havilland Canada. « De Havilland Canada a un long historique d'innovation au Canada et partout dans le monde depuis plus de 90 ans et nous sommes vraiment fiers d'être le premier manufacturier d'aéronefs régionaux supportant la technologie de propulsion hybride électrique. Nous sommes ravis à l'idée de collaborer avec Pratt & Whitney Canada et les divers paliers de gouvernement au Canada à la création d'une technologie de remplacement écologique ayant le potentiel nécessaire pour contribuer à l'aviation plus durable. »

« Le secteur de l'aérospatiale est un pilier de l'économie canadienne qui offre de bons emplois aux travailleurs canadiens d'un océan à l'autre. Il est essentiel pour nous de soutenir la croissance à long terme du secteur et de contribuer à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des technologies plus vertes et plus novatrices. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront le secteur de l'aérospatiale à redoubler d'efforts en matière de recherche et de développement afin que des aéronefs novateurs, plus écologiques et plus durables puissent être construits pour les décennies à venir, ici même au Canada, ce qui créera de bons emplois pour les travailleurs canadiens, » dit le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

« Voilà des projets majeurs qui vont propulser le Québec vers l'avenir! Nous allons concevoir les hélicoptères et les avions de demain ici, au Québec. Ces appareils permettront de créer de la richesse, tout en réduisant les gaz à effet de serre partout sur la planète. L'industrie aérospatiale va repartir en force. Votre gouvernement sera là pour solidifier notre statut de leader et pour assurer un avenir brillant à l'industrie québécoise de l'aérospatiale, » indique François Legault, premier ministre du Québec.

« L'aérospatiale au Québec, c'est un secteur clé pour réaliser nos ambitions en matière de développement économique durable. C'est en misant sur les nouvelles technologies et l'innovation que notre industrie se démarquera. Avec les projets de Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada annoncés aujourd'hui, le Québec sera en meilleure position pour conquérir de nouveaux marchés, augmenter sa productivité et favoriser l'électrification des transports, » explique Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

