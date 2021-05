Le gouvernement fera une annonce de financement concernant une base de données énergétiques pour les municipalités

Lors de sa 10e année, le Défi Régime énergétique en classe a connu des niveaux records de participation alors que de nombreuses classes ont continué à se rencontrer de manière virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Six classes et deux...

La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. Le gouvernement du Canada investit pour réduire les émissions et accroître la résilience des collectivités de manière à créer de bons emplois dans la classe...

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et le président de la Fédération canadienne des municipalités, Garth Frizzell, feront une...