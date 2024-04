Les leaders mondiaux de la conservation s'unissent au Hima Protected Areas Forum d'Arabie saoudite, établissant un programme audacieux pour un avenir durable





RIYAD, Arabie saoudite, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le premier Hima Protected Areas Forum s'est conclu à Riyad le 24 avril, marquant un moment historique dans le domaine de la conservation et du développement durable. Organisé par le National Center for Wildlife (NCW) sous le patronage de H.E. Eng. Abdulrahman AlFadley, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, le forum a réuni diverses parties prenantes du 21 au 24 avril à Riyad, en Arabie saoudite.

Le nom « Hima » a une signification significative en arabe, faisant référence à un système traditionnel de conservation et de gestion des terres pratiqué dans de nombreuses parties du monde arabe depuis des siècles. Il représente une approche holistique de l'utilisation durable des terres, impliquant la protection des ressources naturelles et des écosystèmes grâce à une intendance communautaire.

Tout au long de l'événement, des conférenciers de marque d'entités internationales ont fourni des renseignements précieux sur l'importance cruciale de la protection et de la préservation de la biodiversité de notre planète. Le Dr Sami Dimasi, représentant le bureau régional du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) pour l'Asie de l'Ouest, a souligné l'impératif de transformer les aires protégées pour un avenir durable. En outre, M. Neville Ash, directeur du Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE (UNEP-WCMC), a souligné les efforts ambitieux de l'Arabie saoudite en matière de conservation de la biodiversité marine et terrestre. M. Carlos Manuel Rodriguez, président de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a souligné l'importance de la collaboration pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.

Au cours du forum, plusieurs protocoles d'entente (PE) et accords importants ont été signés en marge, cimentant davantage les engagements en matière de conservation et de développement durable. Notamment, l'un des protocoles d'entente a été signé avec l'Université d'Oxford, renforçant la recherche collaborative et les partenariats universitaires pour faire progresser les efforts de conservation de la biodiversité. En outre, un accord a été conclu avec l'UICN, réaffirmant les engagements à l'égard d'initiatives conjointes visant à améliorer la conservation de la biodiversité, à promouvoir la gestion durable des ressources et à renforcer les efforts de protection de l'environnement.

Conformément aux objectifs ambitieux de 30*30 du Royaume, visant à préserver 30 % des zones terrestres et marines du Royaume d'ici 2030, le forum a mis en évidence le dévouement de l'Arabie saoudite à la conservation de l'environnement à l'échelle mondiale. Les résultats du forum comprennent une série de recommandations, mettant l'accent sur la participation des communautés aux pratiques de protection du patrimoine naturel, la diversification des sources de financement pour les réserves, l'harmonisation de la législation nationale avec les meilleures pratiques internationales, l'accélération de la déclaration des aires marines et terrestres protégées, et l'investissement dans les activités d'écotourisme.

Outre les discussions et les accords, le forum a présenté une exposition connexe présentant des technologies innovantes, des projets de conservation et des pratiques durables. Les événements parallèles, y compris les ateliers et les séances de réseautage, ont fourni aux participants de précieuses occasions de s'engager avec des experts, de partager des pratiques exemplaires et de forger de nouveaux partenariats.

En réfléchissant au succès du forum, le Dr Mohammed Ali Qurban, PDG du National Center for Wildlife, a déclaré : « Le premier Hima Protected Areas Forum a établi un précédent pour les efforts de conservation inclusifs et collaboratifs dans la région. En rassemblant divers intervenants et en favorisant le dialogue, nous avons fait des progrès importants pour assurer la durabilité à long terme de notre patrimoine naturel. »

Le premier Hima Protected Areas Forum s'est conclu par un engagement renouvelé en faveur de la collaboration, de l'innovation et de l'action pour sauvegarder notre patrimoine naturel pour les générations futures. Alors que les délégués partent avec un objectif et une détermination communs, l'élan généré par ce rassemblement historique continuera de favoriser des changements positifs dans le paysage de la conservation.

Pour plus d'informations et pour accéder aux ressources du forum, rendez-vous sur https://hima.ncw.gov.sa/ .

À propos du NCW :

Le National Center for Wildlife est une institution de premier plan qui se consacre à la conservation de la faune, à la recherche et à l'éducation en Arabie saoudite. Créé pour protéger et préserver la riche biodiversité du Royaume, le NCW travaille sans relâche pour promouvoir la durabilité environnementale et sensibiliser à l'importance de la conservation de la faune sauvage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398172/National_Center_for_Wildlife.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398174/National_Center_for_Wildlife.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398173/National_Center_for_Wildlife.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2398177/HIMA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2398175/National_Center_for_Wildlife_Logo.jpg

26 avril 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :