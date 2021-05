Règlement relatif au litige concernant ACTOS(MD) / la pioglitazone approuvé par les Cours





TORONTO, le 14 mai 2021 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec ont approuvé un règlement de cinq recours collectifs concernant les médicaments sur ordonnance ACTOSMD / la pioglitazone.

Le règlement prévoit la création d'un fonds de règlement de 25 millions de dollars (canadiens), à partir duquel les membres admissibles du groupe recevront un dédommagement et à partir duquel les frais d'administration et les frais juridiques seront payés.

Le règlement n'est pas un aveu de responsabilité de la part des défenderesses, et les Cours n'ont pas conclu à leur responsabilité. Les défenderesses nient les allégations faites dans les poursuites.

Sauf indication contraire, les termes en majuscule ont la signification indiquée dans l'entente de règlement. Les avis informant les individus de leurs droits et des détails du règlement seront envoyés aux membres connus du groupe et de plus amples renseignements relatifs au règlement sont disponibles au : www.piosettlement.ca, auprès de l'administrateur des réclamations par téléphone au 1-800-538-0009 ou par écrit à l'adresse suivante :

Règlement canadien concernant ACTOSMD / la pioglitazone

a/s CA2 Inc.

9 Prince Arthur Ave.,

Toronto, ON, M5R 1B2

piosettlement@classaction2.com

Les cabinets d'avocats Rochon Genova LLP, Kim Spencer McPhee Barristers P.C. et Merchant Law Group LLP représentent les membres du groupe.

