La FPHQ appuie publiquement les démarches judiciaires entreprises par la famille de M. Hugo St-Onge

PRA Health Sciences, Inc. a annoncé aujourd'hui une solution de tokenisation innovante utilisant Synoma®, la technologie brevetée de PRA qui permet la génération de données probantes pour le développement de médicaments. La solution de PRA permet de...

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Viandes du Breton (STTVDB-CSN) accueille avec un certain soulagement l'annonce de la fermeture de l'usine de Rivière-du-Loup pour une période de 10 jours. «?C'est ce que nous demandions depuis...