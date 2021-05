/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Début des consultations particulières et auditions publiques dans le cadre des travaux de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie/





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, Mme Nancy Guillemette, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse, avant le début de la première phase des consultations particulières. Elle sera accompagnée de la vice-présidente, Mme Marie Montpetit et des membres du comité directeur, M. Gabriel Nadeau-Dubois et Mme Véronique Hivon.

Date : Jeudi 13 mai 2021



Heure : 13 h



Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Source et renseignements :

Ann-Philippe Cormier

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

Assemblée nationale du Québec

Tél. : 418 643-2722

CSSFV@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

