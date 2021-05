HEXO Corp et REQ annoncent un partenariat en vue de l'expansion de « Powered By HEXO® » aux États-Unis





OTTAWA et WASHINGTON, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec REQ , un leader du marketing numérique et de la gestion de la réputation des marques.



Étant une agence de référence aux États-Unis, REQ assistera HEXO dans la poursuite de son expansion aux États-Unis et dans l'accélération de ses initiatives de croissance avec Truss CBD USA, sa coentreprise avec Molson Coors, en plus de ses partenaires potentiels qui oeuvrent dans le secteur des biens de consommation autres que les boissons et avec lesquels la Société est en pourparlers.

« REQ est connue pour travailler avec certaines des marques et des entreprises les plus célèbres au monde, et nous sommes ravis d'unir nos forces à cette équipe primée pour accélérer la croissance de notre technologie "Powered by HEXO®" et saisir d'autres débouchés sur le marché américain », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO.

REQ évaluera la présence de la marque HEXO en ligne et hors ligne sur le marché américain et fera évoluer la marque Powered by HEXO® en anticipant une période palpitante d'expansion et de croissance. Cet engagement s'inscrit dans la longue histoire de REQ, dont la mission est d'encadrer, de connecter et de protéger les marques les plus modernes et innovantes du monde.

« Étant connus pour anticiper l'évolution de demain, nous sommes fiers de nous associer à HEXO, qui se trouve à l'intersection de la technologie et de l'innovation sur un marché qu'elle contribue à façonner, a déclaré Tripp Donnelly, PDG et fondateur de REQ. Nous sommes ravis de l'occasion qui nous est donnée de soutenir HEXO dans le développement de ses activités et de sa marque aux États-Unis. »

À propos d'HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos de REQ

Chef de file dans le domaine du marketing numérique et de la gestion de la marque, REQ devance les changements dans un paysage médiatique en évolution rapide en propulsant vers de nouveaux sommets la réputation, la défense des intérêts, l'image de marque et les résultats commerciaux des entreprises. Nous proposons une gamme complète de solutions et de technologies qui définissent, connectent et protègent les marques, à des entreprises et des leaders mondiaux dans les domaines de la technologie, de l'immobilier, des soins de santé, de l'administration publique, de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la finance. La société figure dans les listes Adweek 100, Inc. 500 et Deloitte Fast 500 comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis, et elle a reçu de nombreux prix pour sa créativité et sa culture d'entreprise. Pour plus d'informations, visitez req.co .

