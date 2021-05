La nouvelle solution de gestion des revenus, de CloudBlue résout le rapprochement des factures récurrentes





CloudBlue, l'une des plus grandes entreprises technologiques de l'écosystème cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de CloudBlue Rev, une solution permettant aux partenaires de « revitaliser » leur gestion des revenus de distribution. CloudBlue Rev simplifie et rationalise la gestion des revenus de distribution pour améliorer l'efficacité, gagner du temps et augmenter la rentabilité. La solution est disponible dès maintenant au Royaume-Uni, et des déploiements sont prévus à travers le monde. Pour en savoir plus, voir ici.

La nouvelle solution est basée sur l'architecture HarmonyPSA récemment acquise, et constitue le dernier ajout au portefeuille en pleine expansion des technologies et services, de CloudBlue pour la distribution. CloudBlue Rev aide les partenaires revendeurs à gagner un temps précieux lors de leur transition vers une entreprise XaaS (tout en tant que service), en automatisant les devis, les facturations et les procédures de rapprochement.

En rationalisant ces processus sur une plateforme unique, les revendeurs seront désormais en mesure d'automatiser le suivi des bénéfices dans les diverses initiatives de vente, en intégrant remises et majorations, de même qu'ils pourront définir rapidement des marges et avoir un aperçu de la rentabilité des contrats.

« À nos partenaires qui ont demandé un rapprochement des facturations récurrentes pour transformer et accélérer la croissance, sachez que nous avons entendu votre appel », a déclaré Rajesh 'Raj' Marar, vice-président du département Cloud channel platform, chez CloudBlue. « Notre dernière offre est spécialement conçue pour les modèles de services, avec le suivi de la rentabilité des contrats au coeur du système, permettant ainsi aux FSG cloud de fonctionner du devis à l'encaissement de la trésorerie, en passant par l'automatisation et le rapprochement des facturations, au sein d'une seule et même interface. En fin de compte, ces fonctionnalités vont aider nos partenaires de distribution à réaliser la vision ambitieuse de CloudBlue, qui est de proposer les meilleures solutions dans l'espace du cloud. »

Ingram Micro proposera initialement la solution baptisée « CloudBlue Rev for Ingram Micro » sur l'ensemble de ses solutions technologiques et places de marché cloud, au Royaume-Uni. Elle prévoit de rendre la solution disponible par la suite, dans le reste du monde. La solution permettra plus de 20 intégrations supplémentaires avec des fournisseurs SaaS, si bien que les utilisateurs pourront étendre plus rapidement leurs offres via une plateforme unique, et exploiter de nouvelles opportunités de revenus.

« Nous sommes ravis de ce que Rev va être en mesure d'accomplir pour notre entreprise, en nous aidant à gérer nos contrats et à rationaliser notre système de facturation », a déclaré Stephen Dare, spécialiste technique chez Perspicuity, l'un des principaux revendeurs d'Office 365, au Royaume-Uni. « La feuille de route du produit bénéficiera grandement à nos clients tout comme à nos propres résultats. »

« Ce qui ne fait aucun doute pour nos clients, c'est bien le temps qu'ils doivent consacrer au rapprochement des facturations récurrentes ; chaque entreprise, en effet, quelle que soit sa taille, se doit de comptabiliser intégralement l'ensemble de ses revenus », a souligné Victor Baez, vice-président du département Global Cloud Channel Sales, chez Ingram Micro Cloud. « Or, cette solution permet aux fournisseurs de réaliser des économies de temps, grâce auxquelles ils peuvent se consacrer davantage à la croissance rentable de leurs activités. »

À propos de CloudBlue

CloudBlue fournit une plateforme à très grande échelle, avec des produits et des services d'hypercroissance, qui permet aux prestataires de lancer et de gérer une place de marché omniproduit, multicatégories et multicanaux. Grâce à CloudBlue, les prestataires peuvent accéder et capitaliser sur un écosystème hyper connecté de plus de 200 fournisseurs parmi les plus vendeurs, plus de 200 marques de premier plan, et plus de 80 000 partenaires à travers le monde. De nombreux fournisseurs de logiciels et de SaaS, prestataires de services numériques, distributeurs de technologies, fabricants technologiques, fournisseurs de services gérés, et revendeurs à valeur ajoutée, figurant parmi les plus connus au monde s'appuient sur les plateformes de premier plan CloudBlue Commerce et CloudBlue Connect, de CloudBlue, pour automatiser, agréger et vendre leurs propres services cloud, ainsi que ceux de fournisseurs tiers. CloudBlue alimente plus de 200 des plus grandes places de marché cloud de fournisseurs, qui collectivement représentent plus de 30 millions d'abonnements à des clouds d'entreprise. Pour en savoir plus, visiter www.cloudblue.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 22:00 et diffusé par :