La Fondation Eppal lance la prochaine génération de Triplant vivant basée sur la blockchain





La Fondation Eppal va introduire la première monnaie virtuelle "28VC", destinée à être utilisée pour les traitements dentaires.

28VC est une nouvelle plateforme de soins dentaires et de santé destinée à créer un écosystème à l'échelle du secteur des soins de santé et à fournir divers services complémentaires affiliés.

La Fondation Eppal souhaite contribuer à la quatrième révolution industrielle, modifier radicalement l'écosystème de l'industrie des implants et créer un nouveau paradigme innovant dans le secteur des soins de santé grâce au "28VCK TRIPLANT", qui a été mis sur le marché à la suite d'efforts de recherche et développement conjoints entre la Corée et le Japon.

Afin d'établir la prochaine génération de services d'implants vivants en Asie (Corée, Chine, Japon, Indonésie, Vietnam, etc.), le système 28VC permet d'émettre et de distribuer des pièces locales dans chaque pays tout en offrant des services de paiement et de traitement par pièces dans les hôpitaux en gestion directe. Actuellement, les pièces sont déjà utilisées et distribuées sans problème.

Avantages de TRIPLANT en tant qu'implant vivant de nouvelle génération

1. Sécurisation des voies de régénération verticales/horizontales à l'intérieur et à l'extérieur de l'implantation des vaisseaux sanguins et des nerfs.

2. Conçu pour avoir trois protections rondes au-dessus de l'implant.

3. Conception dans laquelle l'os alvéolaire déplacé pendant la pose est rassemblé à l'intérieur du Triplant.

Direction des affaires de la Fondation Eppal

La plate-forme 28VC a commencé par une activité hors ligne. Au départ, un conseil dentaire pour les traitements dentaires et un réseau de distribution connexe avaient déjà été établis. En outre, pour les services de soins dentaires, nous avons établi des partenariats avec diverses cliniques spécialisées afin de former un écosystème dans lequel les soins médicaux et les traitements peuvent être effectués immédiatement.

Afin d'améliorer la situation actuelle du marché, la plateforme 28VC offre un service de soins dentaires plus transparent et plus fiable, introduit un système de paiement basé sur la technologie blockchain, reposant sur la technologie brevetée de la Fondation Eppal, absorbe une base de clients mondiale et assure le fonctionnement de divers hôpitaux affiliés.

La crypto-monnaie utilisée sur la plateforme 28VC a déjà établi son propre réseau principal et a été reconnue et vérifiée par plusieurs institutions et par l'industrie de la blockchain au sens large. 28VC, une plateforme de soins de santé complète basée sur la technologie blockchain, peut fournir aux membres des services de cryptage des informations médicales et de soins de santé basés sur la blockchain, ainsi que des services de paiement, des réseaux de vente indépendants et des soins dentaires basés sur diverses technologies, tout en ciblant les multitudes de clients exigeants à l'échelle mondiale avec divers services avancés.

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 10:55 et diffusé par :