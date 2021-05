Prix de journalisme en loisir





MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias et en collaboration avec la Fédération québécoise des journalistes du Québec, le Conseil québécois du loisir est heureux de dévoiler les lauréats·es de la 36e édition du Prix de journalisme en loisir. Ce prix vise à reconnaître l'excellence du travail des journalistes qui contribuent à faire mieux connaître l'apport des intervenants·es du milieu associatif dans le domaine du loisir, les diverses formes de loisirs pratiqués au Québec ou par des Québécois·es ainsi que les nombreux impacts du loisir notamment aux niveaux individuel, social, culturel, environnemental et économique.



Ce sont 122 articles et reportages qui ont été présentés par 91 journalistes, provenant de partout au Québec, qui ont été soumis aux membres du jury. Ceux-ci ont sélectionné les premiers prix de chacune des neuf (9) catégories incluant un prix Coup de coeur. Les 9 lauréats·es ont reçu des bourses totalisant 6 600 $ ainsi qu'un trophée commémoratif.

Lauréats·es des Prix de journalisme 2021

ÉCRIT COURT (- de 1000 mots) Portée locale ou régionale/ 1ER PRIX 800$

LE VIEUX QUI ROULAIT À LA PLANCHE par Mylène Moisan paru dans Le Soleil



ÉCRIT COURT (- de 1000 mots) Portée provinciale ou nationale / 1ER PRIX 800$

LE PLEIN AIR POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS par Marie Tison paru dans La Presse



ÉCRIT LONG (+ de 1000 mots) Portée locale ou régionale/ 1ER PRIX 800$

PASSIONS AU MÈTRE CUBE par Sylvain Sarrazin paru dans La Presse



ÉCRIT LONG (+ de 1000 mots) Portée provinciale ou nationale / 1ER PRIX 800$

À VOS CANOTS, PRÊTS, PARTEZ! par Simon Diotte paru dans L'Actualité



AUDIO-RADIO : Portée locale ou régionale/ 1ER PRIX 800$

Aucun prix décerné dans cette catégorie



AUDIO-RADIO : Portée provinciale ou nationale / 1ER PRIX 800$

LA CROISÉE DES CHEMINS DU TOURISME AUTOCHTONES par Marie-Laure Josselin diffusé à Désautels le dimanche sur Radio-Canada Première



VIDÉO-TÉLÉVISION : Portée locale ou régionale/ 1ER PRIX 800$

DES HISTOIRES DE CAMPEURS par Mireille Roberge diffusé au Téléjournal de Radio-Canada télé / Québec



VIDÉO-TÉLÉVISION : Portée provinciale ou nationale / 1ER PRIX 800$

E-SPORT : COMPÉTITION INTERNATIONALE À LAVAL par Marie-Audrey Houle diffusé à Planète Techno sur ICI Explora



COUP DE COEUR EX-AEQUOS / PRIX 500$ CHACUN

ON A PASSÉ UNE JOURNÉE SUR LE TERRAIN AVEC LE DERNIER TRAPPEUR par Jules Falardeau paru sur Tabloïd/24h (web)





par paru sur Tabloïd/24h (web) L'INDOMPTABLE VALLÉE DES FANTÔMES par Vicky Boutin paru sur Empreintes de Radio-Canada (web)



Le Conseil québécois du loisir félicite chaleureusement tous·tes les lauréats·es dans l'ensemble des catégories pour leurs contributions à faire mieux comprendre les diverses facettes de l'utilisation du temps libre et du loisir dans notre société actuelle.

En vertu du contexte inhérent à la pandémie, les résultats ont été dévoilés par Monsieur Pierre-Paul Leduc, président du CQL, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et un cahier spécial a été produit afin de présenter les récipiendaires et leur reportage et ainsi honorer leur travail contribuant à faire rayonner le loisir au Québec. Vous retrouverez la vidéo du dévoilement ainsi que le cahier spécial dans la section « Prix de journalisme » sur le site Internet du Conseil québécois du loisir.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l'accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif.

Source : Conseil québécois du loisir Information : Chantal Isabelle, Chargée de projets cisabelle@loisirquebec.com

