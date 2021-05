Le gouvernement du Québec soutient la reconstruction de l'aréna du village nordique de Kangirsuk





KANGIRSUK, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, sont fiers d'annoncer un soutien financier de 7 millions de dollars à l'Administration régionale Kativik (ARK) pour la reconstruction de l'aréna du village nordique de Kangirsuk, détruit par un incendie en avril 2019.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre de l'Entente concernant la gestion du programme ISURRUTIIT-4, conclue entre le gouvernement du Québec et l'ARK, qui vise entre autres l'amélioration d'infrastructures municipales dans les villages nordiques. Reconduit jusqu'au 31 mars 2022, le programme bénéficie d'une majoration de 20 millions de dollars afin de réaliser des projets d'infrastructures et d'acquisition d'équipements jugés prioritaires. Quant au financement des travaux de reconstruction de l'aréna de Kangirsuk, bien qu'il soit exceptionnel, il s'avère essentiel pour les gens de la communauté, qui retirait de grands avantages physiques et sociaux de cette infrastructure sportive avant qu'elle ne soit détruite par un sinistre.

Sur l'aide de 7 millions de dollars octroyée pour la reconstruction de l'aréna, le Secrétariat aux affaires autochtones contribue à hauteur de 2 millions de dollars. Le coût de reconstruction de l'aréna se chiffre à 15 millions de dollars, dont 8 millions proviennent du paiement des dommages couverts par l'assurance incendie.

Citations :

« Je suis très heureuse de pouvoir apporter ce soutien exceptionnel de 7 millions de dollars pour la reconstruction de l'aréna de Kangirsuk, un lieu particulièrement bénéfique pour la communauté. Avec les acteurs du milieu, le village nordique, l'ARK et mes collègues Ian Lafrenière et Denis Lamothe, nous nous sommes mobilisés et avons concerté nos efforts dans ces circonstances sans pareilles afin de contribuer au bien-être des citoyennes et des citoyens de Kangirsuk. Ici comme ailleurs au Québec, c'est toujours cette préoccupation qui est au centre de nos actions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le maintien?des infrastructures sportives et culturelles dans les communautés plus éloignées est essentiel pour favoriser le bien-être et l'épanouissement de la population locale. Le gouvernement du Québec est fier de participer financièrement à ce projet et de redonner à la communauté de Kangirsuk un lieu de rassemblement pour les sportifs et leurs familles. J'ai espoir que le nouvel aréna sera le théâtre de moments de bonheur renouvelé pour les gens du village, qui avaient malheureusement perdu l'accès à cette infrastructure importante. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« La reconstruction de l'aréna est une formidable nouvelle pour tous les citoyens de Kangirsuk. Je me réjouis particulièrement pour les jeunes de la communauté, qui auront ainsi le plaisir de se retrouver pour patiner et jouer au hockey. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé à l'avancement de cet important dossier pour cette collectivité. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Il s'agit d'une excellente annonce pour la population de Kangirsuk. La reconstruction de l'aréna est un projet prioritaire pour les gens de la communauté. Ce projet aura assurément des répercussions très positives pour le milieu. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Au nom de toutes les communautés du Nunavik, je tiens à souligner l'importance de cette aide financière du gouvernement du Québec, qui permettra de redonner au village de Kangirsuk un équipement sportif et culturel au coeur de la vie communautaire de nos résidents. Cette installation est d'autant plus importante que les jeunes Inuits de ce village n'ont pas d'autres endroits où jouer au hockey et se doivent de participer davantage à des activités sportives qui contribuent à leur bien-être mental et physique durant cette période difficile qui bouleverse leur vie. »

Jennifer Munick, présidente de l'Administration régionale Kativik

Faits saillants :

L'Entente concernant la gestion du programme ISURRUTIIT-4 a été conclue entre l'ARK et le gouvernement du Québec en juin 2016. Dans le cadre de ce programme, ce sont 100 millions de dollars qui ont été investis dans la réalisation de projets d'infrastructures, sous la gestion de l'ARK. Le programme, qui devait prendre fin le 31 mars dernier, a été reconduit jusqu'au 31 mars 2022 et doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars. Cette enveloppe s'ajoute à l'investissement initial de 100 millions de dollars et comprend la somme de 7 millions de dollars octroyée de manière exceptionnelle pour la reconstruction de l'aréna de Kangirsuk .

doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars. Cette enveloppe s'ajoute à l'investissement initial de 100 millions de dollars et comprend la somme de 7 millions de dollars octroyée de manière exceptionnelle pour la reconstruction de l'aréna de . L'investissement additionnel de 20 millions de dollars destiné aux infrastructures et aux équipements des villages nordiques est prévu au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :