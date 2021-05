Qredo lève 11 millions de dollars en fonds d'amorçage en vue de lancer une infrastructure de gestion d'actifs numériques décentralisée et d'ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine de la DeFi





Qredo, une infrastructure et une suite de produits de gestion d'actifs numériques décentralisés, annonce une levée de fonds de 11 millions de dollars emmenée par un groupe diversifié d'investisseurs, parmi lesquels G1 , Gumi Cryptos, Maven 11, Spartan Group, 1kx et Kenetic.

"La prochaine génération des acteurs de la DeFi sera composée d'institutions qui cherchent activement des moyens d'entrer sur le marché des crypto-monnaies en toute sécurité et en toute conformité, sans sacrifier leur capacité à répondre aux opportunités économiques", a déclaré Anthony Foy, PDG de Qredo.

Qredo exploite un nouveau protocole de blockchain permettant aux utilisateurs d'accéder aux crypto-monnaies sur les blockchains de niveau 1, telles que Bitcoin et Ethereum, sur un réseau de niveau 2. Cette innovation permet aux utilisateurs de participer en toute sécurité aux nouvelles innovations de la DeFi, telles que l'accès à des fonds communs de liquidité "cross-chain", le commerce de dérivés collatéralisés et l'exécution de swaps atomiques cross-chain.

Ce financement contribuera à la prochaine étape de la croissance de Qredo, notamment le doublement de son équipe de R&D et l'arrivée de nouveaux talents de classe mondiale au niveau de la direction, ainsi que le lancement prévu de la version 2 de Qredo. Avec la version 2, Qredo progressera vers la réalisation de son objectif de transition vers une organisation autonome décentralisée (DAO). Le réseau principal de Qredo version 1 est aujourd'hui en ligne et la société exploite 24 noeuds dans 6 centres de données de niveau 4 : Tokyo, Hong Kong, Singapour, New York, Chicago et Londres. Le succès de la version 1 a permis à Qredo de construire, de tester et d'exploiter, avant de passer à la version 2 de la décentralisation. Les valideurs de la version 2 peuvent gagner des jetons de gouvernance QRDO en guise d'incitation, grâce à un mécanisme de partage des revenus au sein du réseau.

"Nous nous réjouissons de voir Qredo améliorer la vitesse, la sécurité et la conformité de la DeFi et d'offrir aux institutions un nouveau moyen d'interagir avec la crypto-monnaie dans des conditions qui leur sont familières", a déclaré Alex Mashinsky, investisseur et PDG de Celsius Network.

Les investisseurs sont notamment : Amnis Ventures, Artus, Borderless Capital, Celsius, CMS Holdings, Connect.Capital, Deribit, G1, GSR, Gumi Cryptos, Kenetic, Kronos, Maven 11, 1kx, Quantstamp, Q-Stone Partners, Spartan Group, SVK Crypto, Tokentus, 3commas, Wintermute, Yellow et Zhou Holdings.

