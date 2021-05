FedEx devient sponsor officiel de la Ligue des Champions de l'UEFA





FedEx Corp. (NYSE : FDX) et l'UEFA ont conclu un contrat de trois ans, en vertu duquel FedEx sponsorisera la Ligue des Champions de l'UEFA, à partir de l'ouverture de la compétition 2021/2022 et pour trois saisons, soit jusqu'en 2023/2024. Ce contrat inclut également des droits de sponsoring pour la Super Coupe de l'UEFA, la finale de la Coupe de la Jeunesse de l'UEFA, la finale de Ligue des Champions de l'UEFA Futsal, et la Ligue des eChampions de l'UEFA.

Ce partenariat développe la relation existante de FedEx avec l'UEFA. FedEx est devenue sponsor principal de l'UEFA Europa League en 2015, et sponsor des équipes nationales de football de l'UEFA en 2019. FedEx est également partenaire logistique officiel de l'EURO 2020 de l'UEFA, qui aura lieu à l'été 2021 dans plusieurs villes européennes organisatrices.

Ce nouveau partenariat avec la Ligue des Champions de l'UEFA réaffirme la place de FedEx en tant que sponsor de longue date de l'UEFA.

En 2016, FedEx est devenue le premier sponsor à collaborer avec la Fondation de l'UEFA pour l'enfance, en utilisant le football comme un outil permettant d'exercer un impact positif et social sur les communautés du monde entier. Parallèlement au partenariat avec la Ligue d'Europe de l'UEFA et l'EURO 2020 de l'UEFA, FedEx et la Fondation UEFA ont créé des terrains de football sécurisés pour les communautés en Espagne, en Pologne, au Brésil ainsi qu'en Afrique du Sud, et ont mis en oeuvre un programme cofinancé baptisé « Football for Employability » (le Football en faveur de l'employabilité ») au profit des jeunes adultes en Roumanie, en Hongrie, en Angleterre et en Irlande. FedEx a également invité des enfants au niveau local à devenir les mascottes des joueurs lors de la finale de la Ligue d'Europe de l'UEFA, en collaboration avec des organisations bénévoles, à Stockholm (Suède), Lyon (France) et Bakou (Azerbaïdjan), une équipe de mascottes uniquement composée de petites filles ayant ce jour-là marqué l'histoire du football.

« Notre contrat de partenariat mondial avec la Ligue des Champions de l'UEFA conférera des opportunité inégalées à notre marque, aux membres de notre équipe, à nos clients et aux communautés. Le fait d'aligner notre marque sur des performances sportives de classe mondiale nous permet de présenter nos services à nos publics au travers de la passion et des émotions générées par le sport, ainsi que de contribuer positivement à nos communautés locales », a déclaré Brie Carere, vice-présidente exécutive, directrice du marketing et des communications, FedEx Corp.

« Nous continuerons d'explorer de puissantes collaborations en matière de responsabilité sociale au travers de la Fondation de l'UEFA pour l'enfance, comme nous l'avons fait tout au long de notre partenariat avec l'UEFA Europa League. »

« FedEx a prouvé sa valeur exceptionnelle en tant que partenaire de l'UEFA. Nous sommes heureux que l'entreprise poursuive à nos côtés son évolution, qui a débuté en 2015, et qui voit aujourd'hui FedEx soutenir notre compétition phare entre clubs, la Ligue des Champions de l'UEFA », a déclaré le directeur marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein. « La Ligue des Champions de l'UEFA est la plus formidable compétition mondiale entre clubs, et nous sommes impatients de travailler étroitement avec FedEx au cours des trois prochaine années, afin d'aider l'entreprise à activer ses différents projets. FedEx ne bénéficiera pas seulement à la communauté du football, mais exercera également un impact positif sur l'environnement. »

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d'affaires. Avec un chiffre d'affaires annuel de 79 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement, qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses plus de 570 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx s'engage à mettre en contact les individus et les opportunités à travers le monde de manière responsable et ingénieuse, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses opérations, d'ici 2040. Pour en savoir plus, rendez-vous sur about.fedex.com.

