Le logiciel MATRIXX atteint les niveaux de performance 5G avec IBM Cloud for Telecommunications





MATRIXX Software, leader mondial des solutions de monétisation 5G natives dans le cloud, a annoncé aujourd'hui les résultats de performance de sa mise en oeuvre IBM Cloud for Telecommunications. Anticipant le besoin urgent des fournisseurs de services de communication (FSC) de monétiser leurs investissements dans le 5G, le 5G CCS de MATRIXX Software a établi un jalon de performance de 200 000 transactions par seconde (TPS) pour 100 millions d'abonnés utilisant IBM Cloud for Telecommunications.

Avec une latence moyenne de bout en bout de 7,4 millisecondes sur toutes les opérations, y compris les passerelles réseau et le routage, ce benchmark de performances démontre que MATRIXX sur IBM Cloud peut permettre aux FSC d'exécuter des charges de travail réseau critiques dans le cloud, avec des niveaux de performances identiques ou supérieurs à ceux sur enregistrés sur site. MATRIXX a réussi à fournir une évolutivité transparente pour une solution de charge native cloud efficace et flexible, qui ouvre la porte aux FSC pour expérimenter de nouvelles façons de monétiser les charges de travail 5G.

Il s'agit d'une étape importante, car la 5G représente une opportunité de 667 milliards USD d'ici 2026 et a un impact sur toutes les industries. Pour explorer et tester de nouvelles sources de revenus, les fournisseurs de services de communication doivent accélérer la transformation de leur réseau, afin de gérer l'augmentation du trafic provenant de nouveaux services et appareils. Avec plus de 30 milliards d'appareils IdO prévus d'ici 2025, les réseaux de télécommunications et l'infrastructure informatique auront besoin d'une capacité éprouvée pour évoluer à la fois verticalement et horizontalement, s'ils veulent gérer la croissance du trafic de 10 à 20 fois supérieure prévue à partir de la 5G.

Utilisant un mélange simulé de trafic 4G et 5G, MATRIXX a utilisé IBM Cloud for Telecommunications, basé sur Red Hat OpenShift, pour offrir plus de flexibilité dans l'exploitation des données dans les environnements cloud et sur site. Le benchmark des performances montre comment MATRIXX et IBM Cloud for Telecommunications peuvent fournir conjointement un débit et une latence cohérents, ce qui permet aux fournisseurs d'exécuter des charges de travail réseau critiques telles que la charge dans le cloud.

« Alors que les opérateurs de télécommunications déploient une infrastructure de réseau 5G, ils recherchent la validation des nouveaux modèles de revenus que la 5G rend possibles », a déclaré Marc Price, directeur technique de MATRIXX. « Nous avons collaboré avec IBM pour obtenir des mesures de pointe dans le secteur sur son IBM Cloud for Telecommunications, montrant aux FSC comment leurs stratégies de monétisation 5G seront réalisables, à mesure que le nombre et la diversité des appareils connectés augmenteront de façon exponentielle ».

Il s'agit du premier résultat du laboratoire, depuis que MATRIXX a rejoint l'écosystème des partenaires d'IBM. Ces résultats démontrent l'évolutivité sans faille de la technologie de charge convergée brevetée de MATRIXX, lorsqu'elle est associée à IBM Cloud for Telecommunications. Travaillant en étroite collaboration, l'équipe Hybrid Cloud Build d'IBM et MATRIXX ont développé un plan pour les meilleures pratiques et les exigences de configuration qu'ils peuvent fournir aux FSC, afin d'atteindre leurs objectifs de performance uniques.

« Alors que la 5G transforme le secteur des télécommunications, de nombreux opérateurs sont confrontés au défi de gérer des volumes croissants de données, de voix et de services multimédias provenant de millions d'utilisateurs finaux. IBM Cloud for Telecommunications est conçu pour relever ces défis spécifiques et transformer leurs réseaux en plates-formes flexibles, pouvant évoluer efficacement », a déclaré Steve Goetz, vice-président & associé principal des télécommunications globales, média & industrie du divertissement chez IBM. « En tant que partenaire de premier plan du réseau et de la transformation 5G, IBM Global Business Services est fier de soutenir notre partenaire d'écosystème MATRIXX pour l'aider à atteindre une étape aussi importante. Ces résultats accéléreront la transformation et l'agilité de l'entreprise, à mesure que les clients moderniseront les applications et l'infrastructure d'entreprise pour libérer la puissance de la 5G et de la périphérie ».

Grâce à des innovations dans l'exécution des règles de gestion, le traitement des transactions, la gestion des données et la mise en cluster, le cloud natif MATRIXX 5G CCS offre un débit et une latence cohérents dans des environnements réseau hétérogènes, gérant des plans tarifaires sophistiqués, pour des centaines de millions d'abonnés et d'appareils uniques.

MATRIXX fait partie de l'écosystème de partenaires d'IBM collaborant sur IBM Cloud for Telecommunications, pour aider les fournisseurs d'équipements réseau, les éditeurs de logiciels indépendants (ELI), les fournisseurs de logiciels en tant que service et les partenaires matériels à accélérer la transformation de l'entreprise, en libérant la puissance de la 5G et de la périphérie. IBM Cloud for Telecommunications est une architecture cloud hybride ouverte qui exploite Red Hat OpenShift et IBM Cloud Satellite pour permettre aux clients de déployer les services IBM Cloud n'importe où : sur le cloud, sur site ou à la périphérie, tout en répondant aux exigences réglementaires et de sécurité uniques du secteur. L'équipe Hybrid Cloud Build d'IBM est une équipe d'élite, dédiée à aider les partenaires à maximiser la valeur des environnements cloud hybrides ouverts et à libérer la puissance de l'IA pour leur entreprise et leurs clients.

Pour en savoir plus sur la collaboration entre MATRIXX et IBM, regardez cette interview vidéo entre Marc Price et Omkar Nimbalkar, VP WW Hybrid Cloud Build Team du groupe IBM Hybrid Cloud Ecosystem.

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l'industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d'opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l'information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (Converged Charging System, CCS), de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l'infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d'assurer leur réussite à l'échelle du Web.

