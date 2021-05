Forrester dévoile ses services Forrester Decisions, un nouveau portefeuille de recherche pour aider les entreprises à obtenir des résultats plus rapidement





Avec 15 nouveaux services de recherche, Forrester aidera les entreprises à maintenir et à accélérer le rythme de la transformation commerciale et numérique après la pandémie

CAMBRIDGE, Massachusetts, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) a annoncé aujourd'hui le lancement des services Forrester Decisions, un nouveau portefeuille de produits de recherche axés sur le client conçu pour les dirigeants et leurs équipes afin de rapprocher la vision audacieuse de l'impact commercial supérieur. Pour célébrer cette étape importante, le PDG de Forrester, George F. Colony, fait sonner virtuellement la cloche d'ouverture du Nasdaq et annonce ce lancement au sommet B2B de Forrester en Amérique du Nord, l'événement incontournable pour les leaders du marketing, des ventes et des produits B2B.

La pandémie a entraîné des changements massifs dans les comportements des consommateurs, les expériences, le travail, la technologie et la résilience des entreprises, obligeant ces dernières à adapter leurs stratégies commerciales et renforçant le besoin de stratégies axées sur les clients. Selon Forrester, les organisations axées sur les clients ? celles qui placent les clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs activités ? font croître les revenus, les profits et l'engagement des employés, et fidélisent les clients à plus du double du taux des autres entreprises.

Pour mener à bien ces changements, les dirigeants ont besoin de renseignements, de bonnes pratiques et de conseils axés sur le client et sur les priorités auxquelles ils s'attaquent aujourd'hui, comme l'innovation technologique, la conception d'expériences qui favorisent la fidélité et le dévouement à la marque.

« Dans le monde post-pandémique d'aujourd'hui, les dirigeants doivent prendre des décisions audacieuses, tracer de nouvelles voies et agir rapidement », déclare George F. Colony. « Mais ils ne devraient pas le faire seuls. Depuis plus de 35 ans, les dirigeants mondiaux comptent sur Forrester pour avoir une vue d'ensemble et avoir de la visibilité sur les prochaines étapes. Désormais, avec Forrester Decisions, nous les aiderons à anticiper ces tendances changeantes du marché et à s'attaquer aux priorités d'aujourd'hui. Ce nouveau portefeuille de recherche transforme notre façon de travailler avec nos clients, de les guider et d'accélérer leur croissance. »

Forrester Decisions aidera les dirigeants, les responsables fonctionnels et leurs équipes ? dans les secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client (CX), des ventes et de la gestion de produits ? à planifier et à poursuivre leurs initiatives les plus urgentes pour stimuler la croissance dans un monde post-pandémique.

De plus, ces nouveaux services se combinent avec les précédents déjà éprouvés de Forrester en matière de leadership objectif et visionnaire avec des structures, des modèles et des méthodologies de pointe obtenus grâce à l'acquisition de SiriusDecisions par l'entreprise. Chaque service Forrester Decisions est conçu pour répondre aux priorités commerciales d'une discipline fonctionnelle, permettant aux dirigeants et à leurs équipes d'agir rapidement, de réduire les risques et d'économiser du temps et de l'argent grâce à :

La recherche d'une vision audacieuse. Rester à l'avant-garde de l'évolution de la dynamique des clients et du marché, planifier l'avenir et définir une stratégie à l'aide de recherches telles que les perspectives des clients, les tendances et les prévisions, les pronostics et les contextes des fournisseurs de technologie et de services.

Rester à l'avant-garde de l'évolution de la dynamique des clients et du marché, planifier l'avenir et définir une stratégie à l'aide de recherches telles que les perspectives des clients, les tendances et les prévisions, les pronostics et les contextes des fournisseurs de technologie et de services. Des outils et structures organisés. Conquérir les priorités et mettre en oeuvre des stratégies avec des modèles éprouvés, des kits d'outils et des approches plug-and-play. À titre d'exemple, mentionnons le modèle de chiffre d'affaires en cascade pour les entreprises B2B de Forrester, qui vise à établir l'ordre de priorité de l'engagement des acheteurs et à maximiser les conversions en opportunités commerciales ; le modèle de maturité de la gestion de l'expérience client, qui permet de tracer le niveau de maturité du cheminement vers la transformation de l'expérience client ; et le modèle de stratégie technologique tourné vers l'avenir, qui vise à créer des entreprises adaptatives, créatives et résilientes.

Conquérir les priorités et mettre en oeuvre des stratégies avec des modèles éprouvés, des kits d'outils et des approches plug-and-play. À titre d'exemple, mentionnons le modèle de chiffre d'affaires en cascade pour les entreprises B2B de Forrester, qui vise à établir l'ordre de priorité de l'engagement des acheteurs et à maximiser les conversions en opportunités commerciales ; le modèle de maturité de la gestion de l'expérience client, qui permet de tracer le niveau de maturité du cheminement vers la transformation de l'expérience client ; et le modèle de stratégie technologique tourné vers l'avenir, qui vise à créer des entreprises adaptatives, créatives et résilientes. Des conseils pratiques. Accélérez les progrès et les décisions tout en réduisant les risques grâce à une expérience personnalisée et sur-mesure qui comprend des séances d'orientation sur les meilleures pratiques par des experts de Forrester.

Le nouveau portefeuille offrira également une plateforme numérique améliorée, avec des outils permettant aux membres de l'équipe de collaborer dans le cadre de leur fonction et dans l'ensemble de l'organisation, ainsi que de nouveaux parcours de contenus sur les données et la certification.

