ZVerse lance une conversion révolutionnaire de la 2D à la 3D pour la production de pièces d'entretien et de maintenance, de réparation et de révision (MRO)

La conversion par automatisation assistée du leader de la fabrication numérique et de la chaîne d'approvisionnement génère des actifs numériques 3D utilisables à partir de plans de fabrication 2D existants pour la production de pièces de service et de maintenance, de réparation et de révision (MRO), signe de rapidité, d'étendue, d'économies et de durabilité

COLUMBIA, Caroline du Sud, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- La société de solutions de fabrication numérique ZVerse, Inc. a annoncé le lancement d'une conversion historique par automatisation assistée qui crée des actifs de conception assistée par ordinateur (CAO) en 3D à partir de fichiers de dessins techniques en 2D. Le manque de fichiers numériques 3D est l'un des principaux obstacles à la fabrication numérique et à la production à la demande de pièces de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à grande échelle.

Pour les équipes chargées de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication avancée, de la durabilité et du service sur le terrain au sein des OEM et des entreprises industrielles qui cherchent à augmenter le temps de fonctionnement des équipements déployés et du parc, cette avancée évalue les fichiers d'ingénierie 2D d'origine pour générer rapidement un devis de projet de conversion 2D vers 3D, puis crée des actifs de fabrication 3D qui peuvent être stockés dans une bibliothèque numérique. Les techniciens sur le terrain et les réparateurs peuvent alors accéder rapidement aux fichiers pour demander et fabriquer une pièce depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion réseau sécurisée.

L'automatisation révolutionnaire du passage de la 2D à la 3D de ZVerse permet aux ingénieurs de fabrication et aux concepteurs industriels d'accélérer le processus de conversion des fichiers existants pour les pièces MRO, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies tout en offrant une précision géométrique fiable. Le système de ZVerse maximise les ressources opérationnelles des clients en éliminant l'étape fondamentale de redessinage des géométries de pièces selon les normes actuelles des logiciels de fabrication, ce qui se traduit par une réduction moyenne de 35 à 50 % de la durée de planification des projets.

« ZVerse fait ce travail depuis des années, en convertissant des fichiers 2D en 3D grâce à nos services de conception à la demande. Nous connaissons les domaines dans lesquels vous pouvez piloter l'automatisation et avoir le plus grand impact sur le flux de production », a déclaré David Craig, président de ZVerse. « Nous avons également appris que le plus grand nombre d'heures consacrées au processus de conversion peut être automatisé et nous avons désormais automatisé ces étapes. Nous nous engageons à promouvoir encore plus de types d'automatisation devant la nécessité de ce besoin commercial. »

Considéré comme étant la référence des solutions d'entreprise pour la fabrication numérique, ce service permet aux clients de ZVerse d'accélérer les initiatives de fabrication numérique et de chaîne d'approvisionnement pour réduire les temps d'arrêt des équipements, les coûts de portage des stocks, de matériel et de production, et de répondre directement aux objectifs de conformité en termes de réparation, de durabilité et d'économie circulaire.

ZVerse et des représentants du secteur aborderont ces sujets et répondront aux questions lors d'un prochain webinaire le 21/01/06 intitulé « Delivering on MRO » : Comment la fabrication numérique fait de la maintenance, de la réparation et de la révision une réalité. »

À propos de ZVerse

ZVerse aide les équipes à résoudre les problèmes de création de contenu 3D et de mise à l'échelle dans la fabrication numérique et la chaîne d'approvisionnement. Pour les entreprises qui tirent parti de la fabrication numérique pour la production de pièces de service et de pièces de maintenance, de réparation et de révision (MRO), la solution automatisée de ZVerse permettant de passer de la 2D à la 3D convertit les dessins de pièces en 2D en actifs de fabrication 3D utilisables en conception assistée par ordinateur (CAO). Les solutions ZVerse pour l'innovation en matière de fabrication numérique permettent de concrétiser les idées.

