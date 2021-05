Le fabricant de premier plan d'appareils de climatisation Gree a été déclaré grand gagnant de l'édition 2021 de la compétition Global Cooling Prize





ZHUHAI, Chine, le 3 mai 2021 /CNW/ - Gree Electric Appliances, Inc. (« Gree ») (000651.SZ) un fabricant de premier plan à l'échelle mondiale spécialisé dans les appareils de climatisation et les appareils ménagers, a été déclaré grand gagnant de l'édition 2021 de l'évènement Global Cooling Prize pour sa technologie de refroidissement innovante « Zero Carbon Source ».

« Gree est un groupe technologique mondial diversifié qui a étendu ses activités aux secteurs des biens de consommation domestiques et de l'équipement industriel, et qui met l'accent sur l'innovation continue et la recherche et le développement pour améliorer la vie des gens. Notre technologie de climatisation respectueuse du climat qui nous a permis de remporter la compétition Global Cooling Prize favorisera une réduction des émissions de carbone associées aux appareils de climatisation actuels de 80 % », a déclaré madame Dong Mingzhu, présidente et porte-parole de Gree Electric Appliances.

La compétition Global Cooling Prize, qui a été lancée conjointement en 2018 par le Rocky Mountain Institute, le gouvernement de l'Inde et Mission Innovation, vise à mettre au point des technologies de refroidissement révolutionnaires cinq (5) fois plus puissantes et ayant moins de répercussions climatiques que les systèmes de climatisation standard vendus à l'heure actuelle (y compris les émissions de carbone générées indirectement par le réseau électrique et les émissions directes de carbone correspondant à l'effet de serre produit par les fluides frigorigènes), afin de mettre aux fins aux menaces pour le climat relatives à la demande sans cesse croissante pour les appareils de climatisation résidentiels.

La technologie innovante de refroidissement « Zero Carbon Source » de Gree intègre la réfrigération à compression de vapeur avancée, le refroidissement par évaporation photovoltaïque à entraînement direct, la ventilation et plus encore. Elle utilise efficacement des sources d'énergie renouvelables et sources de refroidissement naturel.

Les répercussions sur le climat de la nouvelle conception de Gree faisant appel à la technologie de refroidissement « Zero Carbon Source » sont plus de cinq fois moins importantes que celles des appareils de climatisation conventionnels. Grâce à l'innovation et à une conception intelligente, la technologie respectueuse du climat de Gree constitue une percée majeure en ce qui a trait aux limites d'efficacité énergétique des appareils de climatisation conventionnels.

Compte tenu de la croissance rapide des populations et de l'accélération de l'urbanisation, on estime que la demande mondiale pour les climatiseurs individuels passera de 1,2 milliard d'unités en 2016 à 4,5 milliards d'unités d'ici 2050. La promotion et la mise en place efficaces de solutions de refroidissement respectueuses du climat pourraient permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'une quantité équivalente à 100 milliards de tonnes. Cela contribuerait à réduire le réchauffement climatique de plus de 0,5 °C d'ici 2100, tout en améliorant la qualité de vie des gens vivant dans des conditions humides et chaudes.

À propos de Gree

Fondé en 1991, Gree est un groupe technologique mondial diversifié qui a étendu ses activités aux secteurs des biens de consommation domestiques et de l'équipement industriel sous les trois marques suivantes : GREE, KINGHOME et TOSOT.

