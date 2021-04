Aqualung lance la toute nouvelle collection XSCAPE, qui inclut une combinaison écoresponsable





Aqualung, concepteur et fabricant leader mondial d'équipements de plongée et de sports nautiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle collection XSCAPE. Incluant une combinaison entièrement conçue sans néoprène et un maillot de surf fabriqué à partir de matériaux durables, la gamme XSCAPE est conçue pour une multitude d'activités nautiques, et reflète l'engagement d'Aqualung en faveur de l'innovation, de la découverte des océans et de la durabilité.

Fabriquée à partir de caoutchouc naturel écoresponsable Yulex® et d'un tissu ultra-stretch, la combinaison 4/3 mm XSCAPE offre un confort accru pour la pratique de la plongée en eaux chaudes, ou pour les activités à la surface de l'eau dans des températures plus fraîches, et peut être utilisée dans le cadre de la plongée sous-marine, du snorkeling, de la plongée en apnée, des sports de pagaie, ou encore d'une multitude d'autres sports nautiques. La combinaison flexible et légère XSCAPE, disponible en rouge et vert olive pour les hommes, et en imprimé tropical pour les femmes, relie les consommateurs à la nature ainsi qu'aux matériaux naturels à partir desquels la collection a été conçue. La combinaison offre également des renforts de genoux Powertex, une couche en molleton à séchage rapide autour du torse pour fournir une chaleur et un confort supplémentaires, ainsi qu'un sac filet réutilisable pour le stockage de votre combinaison après utilisation, ou pour la collecte des déchets récupérés sur la plage ou dans l'eau.

« La collection XSCAPE s'inscrit dans la poursuite de l'héritage d'Aqualung en matière d'innovation, ainsi que de ses efforts sans relâche consistant à créer l'entreprise de plongée la plus visionnaire et la plus écoresponsable au monde », a déclaré Philippe Cousteau Jr., ambassadeur mondial de l'océan chez Aqualung, et petit-fils de l'un des fondateurs d'Aqualung, le capitaine Jacques-Yves Cousteau. « Nous avons tous la possibilité de changer le monde au travers des choix que nous faisons, et la gamme XSCAPE fixe la nouvelle référence dans le domaine des combinaisons de plongée et des maillots de surf élégants, fonctionnels et durables. »

Les maillots de surf à manches longues pour hommes et femmes de la nouvelle collection, ainsi que les caleçons pour femmes assortis, offrent un maximum de confort et de respirabilité, et peuvent être utilisés au-dessus ou sous la surface de l'eau. Tous les maillots de surf et caleçons offrent une protection anti-UV et sont fabriqués à partir de tissu en polyester issu de bouteilles en plastique recyclées. Tous les produits de la gamme XSCAPE sont proposés dans des emballages sans plastique, et portent des étiquettes fabriquées à partir de carton recyclé.

« Notre objectif consistait à concevoir la meilleure combinaison écoresponsable, qui pourrait être utilisée pour tous les sports nautiques », a déclaré Laurent Boury, vice-président principal des marques au sein du groupe Aqualung. « Aqualung s'engage à utiliser dans la mesure du possible des matériaux et processus respectueux de l'environnement, afin de contribuer à la réduction de notre empreinte carbone, et nous avons adopté des choix de conception afin de garantir que la collection XSCAPE soit aussi durable que possible. »

« Le nom de la collection, XSCAPE, entend évoquer le sentiment de liberté et la quête d'émerveillement qui entoure l'exploration, le voyage et la longue histoire d'Aqualung, notamment le premier scaphandre créé par le capitaine Jacques-Yves Cousteau et l'ingénieur Émile Gagnan, qui a rendu possible l'exploration sous-marine », a ajouté Laurent Boury.

La collection XSCAPE est disponible chez les revendeurs partenaires d'Aqualung. Les stocks peuvent varier en fonction des régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aqualung.com.

À propos de la marque Aqualung

Aqualung, qui fait partie du groupe Aqualung, est un concepteur et fabricant leader mondial d'équipements de plongée et de sports nautiques. Grâce à des produits désormais disponibles dans plus de 100 pays à travers le monde, Aqualung est à l'origine de la création de l'équipement de plongée moderne lorsque le capitaine Jacques-Yves Cousteau s'est associé à Émile Gagnan en 1943 pour développer le premier scaphandre autonome qui a fait de l'exploration sous-marine une réalité. Aqualung s'engage à proposer des produits durables, innovants, fiables et faciles à utiliser, qui permettent aux amateurs d'aventure d'apprécier l'exploration marine de manière responsable, et continue de définir les normes de l'industrie des équipements de sports nautiques en matière de technologie, de confort, de sécurité et de conception. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aqualung.com.

