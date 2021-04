Intact Corporation financière présente Intact Public Entities Inc.





Intact Public Entities continuera de faire profiter les organismes municipaux et de services communautaires au Canada de son expérience et de son expertise inégalées.

TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) présente Intact Public Entities Inc., agence générale de gestion canadienne, de son ancien nom Frank Cowan Company Limited, dont elle a fait l'acquisition en décembre 2019. Les clients, les courtiers et les partenaires d'Intact Public Entities continueront de faire affaire avec la même équipe et d'avoir accès aux mêmes solutions d'assurance et services à valeur ajoutée auxquels ils font confiance depuis plus de neuf décennies.

Le changement de la marque de Frank Cowan Company à Intact Public Entities et l'utilisation du réseau de distribution de l'agence générale de gestion offrent de nouvelles occasions aux clients et aux courtiers puisque les deux organisations visent à renforcer leur expertise collective. Entre autres possibilités, cela permet de se pencher sur l'accessibilité et le développement de nouveaux produits et de nouvelles protections, de même que sur l'accès aux données et à la technologie, et de mettre l'accent sur des piliers importants en matière de contribution à la société comme les changements climatiques.

« Le réseau de distribution de l'agence générale de gestion offre à Intact un moyen stratégique de progresser vers son objectif de bâtir un chef de file nord-américain de l'assurance spécialisée. Renommer l'entreprise Intact Public Entities est un pas de plus dans cette direction », explique Pete Weightman, premier vice-président et chef de la souscription, Solutions spécialisées, Amérique du Nord.

Les clients du secteur des organismes publics veulent des produits et services qui répondent à leurs besoins particuliers et un service à la clientèle rapide fourni par des gens qui s'y connaissent. Ils veulent avoir accès à une équipe d'experts et pouvoir compter sur la stabilité qu'ils savent qu'ils obtiendront auprès d'une entreprise offrant un programme d'assurance hors pair depuis des décennies. À mesure qu'Intact Public Entities sera intégrée à la marque Intact, les clients et les courtiers bénéficieront de diverses améliorations qui permettront à l'organisation de continuer de prouver son engagement et son dévouement envers le secteur des organismes publics.

« Nous sommes ravis de communiquer notre changement de marque, qui renforce notre position en tant que fier membre de la famille Intact. C'est un nouveau chapitre qui s'amorce dans la riche histoire de l'entreprise, qui s'étend sur neuf décennies. L'avenir s'annonce très prometteur et les clients qui ont choisi de faire confiance à notre entreprise peuvent être certains que nous continuerons de leur offrir la même expertise qui fait notre renommée », soutient Larry Ryan, président, Intact Public Entities.

Intact Public Entities, dont le nouveau siège social est maintenant basé à Cambridge, en Ontario, offre des régimes d'assurance de premier plan et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes municipaux, de services communautaires et d'administration publique du Canada. Le changement de marque sera présenté au public dans les prochaines semaines.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact Public Entities, une agence générale de gestion canadienne, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

