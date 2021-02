Duravant acquiert Votech, fournisseur d'équipement d'automatisation d'ensachage, basé en Europe





Duravant LLC (« Duravant »), un fournisseur mondial d'équipements d'ingénierie et de solutions d'automatisation pour les secteurs de la transformation des aliments, de l'emballage et de la manutention, a annoncé l'acquisition de Votech GS B.V. (« Votech »), l'un des principaux fabricants de machines d'ensachage, palettiseurs, machines à hottes étirables, et systèmes de transport de palettes, dont le siège est installé à Reusel, aux Pays-Bas. Pour servir leur clientèle mondiale, Votech s'associera à Fischbein International, une société d'exploitation de Duravant.

Les compétences d'expert, de Votech, en matière de gestion et de palettisation des sacs, combinées avec la gamme d'équipements de scellage et de couture de sacs, de Fischbein créent une complémentarité entre les deux sociétés.

« Il existe une relation très complémentaire entre nos deux organisations », a déclaré Olivier Hancotte, vice-président et directeur général de Fischbein. « Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Votech afin d'offrir aux clients des deux sociétés une offre produits plus large. Les équipements de Fischbein et Votech seront tous disponibles via l'équipe commerciale mondiale de Fischbein. »

Ce partenariat réunit deux chefs de file mondiaux en matière d'équipements techniques et étend la capacité de Duravant à servir ses clients et partenaires dans plus de 190 pays à travers le monde, dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des fruits et légumes, des ingrédients, et des aliments pour animaux de compagnie, entre autres domaines d'activité.

« Nous sommes ravis de faire partie du groupe Duravant, réputé pour ses marques et ses solutions d'automatisation, de classe mondiale », a confié Rolf Michiels, directeur des Ventes de projets. « Nous trouvons passionnant de collaborer avec l'équipe Fischbein pour mieux servir nos clients grâce à une stratégie unie et collaborative. La gestion du cycle de vie de Duravant via les services SupportPro de l'entreprise donne également à nos clients un accès plus large à des solutions à valeur ajoutée, permettant ainsi à leurs opérations d'atteindre les objectifs fixés de productivité et d'efficacité. »

La marque de machines d'emballage, Votech, est une force concurrentielle dans le domaine de l'ensachage et de la gestion des sacs depuis plus d'une décennie. Les capacités d'expert, de Votech, en matière d'ingénierie et de développement permettent la conception sur mesure de solutions automatisées complètes, allant du remplissage d'un sac au transport interne des palettes jusqu'à l'entrepôt. Reconnue pour son ingénierie d'excellence, son contrôle des emballages et son service local d'assistance technique sur le terrain, Votech a fait ses preuves en fournissant des solutions d'emballage pour les applications à écoulement libre et de poudres.

« Notre partenariat avec Duravant ouvre la voie à l'expansion géographique et à la croissance de Votech en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord », ajoute Pierre Dierckx, directeur des Opérations. « Nous sommes ravis de collaborer également avec nVenia, la société d'exploitation américaine de Duravant qui dessert des clients sur un large éventail de marchés finaux industriels et de produits de consommation emballés. » L'ensemble des solutions Votech pour les applications de poudres est très complémentaire de la gamme de produits nVenia dans les emballages primaires, secondaires et de fin de ligne.

À propos de Duravant

Implantée à Downers Grove, dans l'Illinois, Duravant est une entreprise mondiale d'équipements technologiques disposant d'unités de fabrication, de vente et de service, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. À travers son portefeuille de sociétés exploitantes, Duravant propose à ses clients et partenaires, des solutions de processus de bout en bout, éprouvées et fondées sur ses compétences en ingénierie et en intégration, sur la gestion de projets et sur l'excellence opérationnelle. Forte d'un réseau mondial de vente, de distribution et de service, elle fournit une assistance après-vente immédiate et à vie, sur tous les marchés qu'elle dessert dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et du maniement de matériaux. Les marques phares de Duravant sont gage d'innovation, de durabilité et de fiabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duravant.com.

À propos de Votech

Basée à Reusel, aux Pays-Bas, Votech se spécialise dans le développement de machines d'ensachage et de palettisation, de machines à hottes extensibles et de systèmes de transport. La marque Votech est réputée pour ses solutions d'emballage complètes, allant du remplissage d'un sac au transport interne des palettes jusqu'à l'entrepôt. L'ensemble de la gamme d'équipements Votech est disponible auprès de Fischbein, une société Duravant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.votechbv.co.uk.

À propos de Fischbein

Fischbein conçoit et fabrique des équipements d'emballage de sacs et des systèmes complets. Depuis plus de 100 ans, Fischbein est le leader des systèmes de couture et d'étanchéité en proposant des solutions hautement techniques, robustes et fiables. Au service des clients du monde entier dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation animale, des semences, des aliments pour animaux de compagnie, de la chimie, des minéraux, de la mouture, de l'alimentation, des matériaux de construction, des industries médicales et pharmaceutiques, Fischbein propose une gamme complète d'équipements de scellage, de remplissage, de pesage, de manutention et de palettisation. Ces équipements sont vendus et entretenus dans plus de 190 pays. Fischbein est une société Duravant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fischbein.com.

