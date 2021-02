Absen offre d'impressionnantes solutions d'écrans à LED à Kaisa Prosperity





SHENZHEN, Chine, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Kaisa Prosperity, un grand promoteur immobilier en Chine, a utilisé la technologie d'affichage numérique de pointe d'Absen (SZSE: 300389) pour pleinement mettre en valeur les nouveaux locaux de la Guangzhou Kaisa Baiyun City Plaza. Fabricant d'écrans à LED de premier plan, Absen a travaillé avec Jiake Intelligent, une entreprise très expérimentée dans la fabrication de solutions intelligentes avancées, pour personnaliser une gamme complète d'extraordinaires solutions LED pour la nouvelle propriété.

Les éblouissants écrans à LED d'Absen ont été installés à l'intérieur et à l'extérieur du centre des ventes de la Guangzhou Kaisa Baiyun City Plaza. Ainsi, le bâtiment est désormais doté d'un affichage extérieur 3D à l'oeil nu, d'une caverne à LED immersive sur mesure, d'un mur vidéo à LED en continu et de quatre bandes LED dans le hall.

Affichage extérieur 3D à l'oeil nu

Installé à l'extérieur du bâtiment, le mur à LED personnalisé en forme de trapèze de 274,89 m2 fait désormais partie intégrante du bâtiment. Avec son contenu 3D créatif, il a transformé le bâtiment en un monument unique alliant art et technologie.

Mur interactif à LED et bandes à LED dans le hall

En entrant dans le centre des ventes, les visiteurs seront stupéfaits par les bandes à LED innovantes installées au plafond au-dessus du modèle architectural et du grand mur vidéo à LED, ce dernier affichant des images et des publicités de Kaisa Prosperity qui présentent de l'information sur l'immobilier. Les bandes à LED, dont l'enchevêtrement présente un effet visuel prenant, créent une atmosphère relaxante grâce au contenu diffusé, des images florales, par exemple.

Caverne à LED

Ayant participé à la création de plusieurs cavernes à LED, Absen est capable de réaliser facilement une caverne à LED de 720° pour Guangzhou Baiyun Kaisa. Située juste derrière le mur vidéo interactif à LED, la caverne est un espace immersif où le client peut afficher du contenu créatif et futuriste et des publicités sur l'immobilier aux visiteurs, en présentant ses propriétés résidentielles et commerciales. Le produit utilisé ici est tiré de la gamme PL lite.

À propos de ce projet, Qin Yi a déclaré : « Absen est une entreprise cotée en bourse et un fabricant de LED reconnu qui a la réputation de fournir des produits de haute qualité. C'est pourquoi nous l'avons choisi. L'équipe d'Absen nous a offert une collaboration et un soutien inestimable. Elle a fait preuve de professionnalisme, d'un grand souci du détail et d'une grande réactivité tout au long du projet. L'équipe s'est particulièrement efforcée de trouver des solutions parfaites pour réaliser ce projet urgent »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=0X4M6NhxTx0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1428689/1.jpg

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 20:54 et diffusé par :