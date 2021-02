Le Collège Ahuntsic dévoile le nom et le nouveau logo de ses équipes sportives succédant aux Indiens





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Indiens du Collège Ahuntsic ont un nouveau nom et un nouveau logo. Le Collège a dévoilé l'identité de ses équipes sportives, Les Aigles, qui revêtiront de nouvelles couleurs, tout en conservant un héritage autochtone cher au cégep et à sa communauté.

Au-delà d'un nom et d'un logo

« Le changement de nom et de logo des équipes sportives est un jalon dans le processus d'autochtonisation du Collège », explique Nathalie Vallée, directrice générale du Collège. La décision de changer l'identité des équipes remonte à plus de deux ans alors que Collège Ahuntsic faisait le choix de s'engager dans une démarche de réflexion et d'éducation impliquant l'ensemble de sa communauté, particulièrement les étudiants-athlètes et les entraineurs. « Les ateliers auxquels on a participé étaient nécessaires pour comprendre le processus d'autochtonisation, pour ouvrir notre esprit et comprendre la problématique », confie Florence Gignac-Gendron, étudiante et membre de l'équipe de basketball féminin.

Un comité de travail, regroupant la direction, des membres du personnel, des représentants des sports, des nations autochtones et des athlètes, a été créé pour effectuer ce changement symbolique. Un vote s'est tenu à la suite de l'importante démarche mobilisatrice et réparatrice ayant pour objectif de choisir un nom qui témoigne de la rencontre des cultures et d'une meilleure compréhension.

Le choix de l'aigle

Pour plusieurs peuples, l'aigle est le roi des oiseaux, figure infiniment puissante à la vue perçante, incarnant courage et acuité. Il accompagne ou représente souvent les héros mythiques d'innombrables sociétés humaines.

Le nouveau logo dessiné par un graphiste autochtone montre le A d'Ahuntsic surmonté d'une tête d'aigle. Il est solidement ancré sur son territoire et est à la fois en position de montée et de plongée, deux mouvements importants dans le sport. Le regard de l'oiseau est porté vers l'arrière afin de se rappeler le passé des équipes sportives en tant qu'Indiens du Collège Ahuntsic depuis sa fondation en 1967. Enfin, l'aigle est placé dans un cercle, un symbole important pour les Nations autochtones, rappelant la communauté, le groupe, la force.



« Le fait qu'on veuille adapter les noms des équipes sportives reflète une nouvelle tendance et c'est très bien. Je trouve que le Collège Ahuntsic ouvre le chemin de l'autochtonisation en étant proactif et dans le respect. Je souhaite aux Aigles un chemin d'esprit sportif qui va leur apporter la santé et la joie de voyager, conclue Maya Cousineau-Mollen, conseillère en développement communautaire Premières nations et Inuit, chez EVOQ Architecture et membre du comité sur le changement d'identité des équipes sportives.

Rendez-vous sur le site web du Collège pour voir le logo.

