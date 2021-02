Orange CEO Interview - Résultats annuels 2020 (video)





Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde publie ses résultats annuels 2020. Stéphane Richard, bonjour. Vous êtes le Président-directeur général d'Orange

Watch video interview and read transcript:

https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/orange-resultats-annuels-2020?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Topics covered in the interview include:

- Résultats 4ème trimestre 2020

- Résultats annuels 2020

- Infrastructures et efficacité opérationnelle

- Perspectives et conclusion

About Orange

A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l'exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d'opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l'IA au coeur de son modèle d'innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 05:05 et diffusé par :