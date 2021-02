WestJet annonce le départ d'Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux





John Weatherill, WestJetter et vétéran de l'industrie, assumera les fonctions de vice-président exécutif et de chef des services commerciaux

CALGARY, AB, le 16 févr. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que Arved von zur Muehlen, vice-président exécutif et chef des services commerciaux de WestJet, quittera la compagnie aérienne le 5 mars 2021.

« Les capacités et la réflexion stratégiques d'Arved ont été d'une grande valeur pour WestJet », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. « Au nom de nos WestJetters et de notre conseil d'administration, nous remercions Arved pour tout ce qu'il a fait. »

« Je suis reconnaissant envers nos WestJetters, nos clients et mes collègues de l'équipe de direction d'avoir eu l'occasion de travailler pour cette grande compagnie aérienne au cours de certaines des périodes les plus marquantes de ses 25 ans », a déclaré M. von zur Muehlen. « Je demeurerai un grand partisan de WestJet et j'ai hâte de voir la compagnie aérienne se rétablir, car elle est bien placée pour relever les défis qui l'attendent. »

WestJet a annoncé que John Weatherill occupera le poste de vice-président exécutif et chef des services commerciaux. John travaille chez WestJet depuis août 2013, où il a occupé plusieurs postes au sein de l'équipe commerciale de la compagnie aérienne : Directeur, Planification du réseau et de l'horaire, directeur, Gestion des revenus, vice-président, Tarification et Gestion des revenus, et enfin dernièrement, vice-président, Réseau et revenu.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation, John apporte une riche expérience du transport aérien à ce poste et a joué un rôle déterminant dans la croissance de WestJet, notamment dans son entrée dans les vols transatlantiques, la croissance des cabines de luxe, les tarifs de marque, les nouveaux produits auxiliaires, et avec l'appui de son équipe, la gestion des effets dramatiques de cette pandémie sur le réseau et l'horaire de la compagnie aérienne.

« Nous sommes chanceux d'avoir un successeur très fort et très compétent pour Arved », a poursuivi M. Sims. « Les connaissances, l'expérience et le leadership de John seront de solides atouts alors que nous façonnons notre reprise et notre avenir. »

À propos de WestJet?

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a continué de figurer parmi les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .?

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet?

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet?

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/?

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet?

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com ?

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :?

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019/2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)?

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)?

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)?

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)?

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 11:00 et diffusé par :