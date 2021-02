La COVID-19 a accéléré la demande des Canadiens pour une identité numérique





Alors que le nombre de Canadiens et d'entreprises qui font le saut en ligne augmente en raison de la pandémie de COVID-19, les trois quarts de la population estiment important d'avoir une identité sûre et fiable qui protège davantage la vie privée pour effectuer des transactions en ligne en toute sécurité.

« Qu'il s'agisse de recevoir des prestations d'urgence liées à la pandémie, de s'assurer que les dossiers de santé sont exacts ou d'aider les enfants et les jeunes à étudier en ligne, une identité numérique sûre est essentielle de bien des façons pour le fonctionnement de la vie quotidienne pendant une pandémie », a déclaré Joni Brennan, présidente du Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numérique (CCIAN). La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les gouvernements d'agir avec urgence pour investir dans l'infrastructure numérique nécessaire afin que les Canadiens reçoivent les services dont ils ont besoin et que les entreprises canadiennes puissent participer pleinement et en toute sécurité à l'économie numérique mondiale. »

Selon l'étude, la majorité des Canadiens estime important que les gouvernements fédéral et provinciaux agissent vite pour instaurer une identité numérique d'une manière sécuritaire et sûre. Il ressort également de l'étude qu'une collaboration entre les gouvernements et le secteur privé continue d'être considérée comme la meilleure approche pour créer un cadre d'identité numérique pancanadien.

« À l'heure où les décideurs réfléchissent à la façon idéale d'investir pour soutenir la relance économique post-pandémie du Canada, l'attribution à tous les Canadiens de justificatifs d'identité numérique de confiance doit être une priorité », a indiqué Dave Nikolejsin, président du Conseil du CCIAN.

Maintenant que le gouvernement fédéral axe ses efforts sur la relance post-pandémie, c'est censé du point de vue économique d'investir dans l'identité numérique, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Les PME pourraient profiter de l'impact de l'identité numérique pour améliorer des processus qui sont actuellement ardus, en particulier dans les cas où les entreprises doivent fournir une preuve d'identité à d'autres compagnies. Sachant que les PME comptent pour environ 30 pour cent du PIB total du Canada (450 milliards de dollars), il suffirait qu'une PME moyenne gagne un pour cent d'efficacité en ayant accès à une identité numérique de confiance pour rapporter potentiellement 4,5 milliards de dollars en valeur ajoutée aux PME et réinvestissements dans l'économie canadienne.

L'identité numérique est essentielle pour protéger la vie privée au Canada

Les participants à l'étude ont indiqué que la sûreté, l'efficacité et la protection de la vie privée sont les trois principaux avantages de l'identité numérique. En outre, de très nombreux Canadiens veulent des solutions qui s'appliquent aux secteurs tant public que privé.

« Maintenant que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François-Philippe Champagne a présenté le projet de loi C-11, qui édicte la Loi sur la mise en oeuvre de la Charte numérique, afin d'introduire dans le secteur privé des mesures destinées à protéger les données des consommateurs, c'est impératif que la législation tienne également compte du secteur public », a affirmé Joni Brennan.

Une identité numérique aiderait à protéger les données des Canadiens et faciliterait l'accès aux services à l'échelle du gouvernement alors que nous traversons la pandémie et nous dirigeons vers la reprise. C'est pourquoi il faut adopter le cadre de confiance pancanadien.

Étant donné cette nouvelle étude et ses données irréfutables, c'est le moment idéal pour les gouvernements d'investir pour faire de l'identité numérique une priorité nationale en termes de politique publique.

À propos du CCIAN

Fruit du groupe de travail du gouvernement fédéral chargé d'examiner le système de paiement, le CCIAN est une coalition à but non lucratif de leaders des secteurs public et privé qui se sont engagés à développer un cadre canadien d'identité et d'authentification numériques afin que le Canada puisse participer pleinement et d'une manière sécuritaire à l'économie mondiale. Les membres du CCIAN incluent des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que des leaders du secteur privé. Pour plus de renseignements, visitez diacc.ca.

À PROPOS DE L'ÉTUDE

Burak Jacobson Research Partners est une firme d'études de marché qui offre des services-conseils complets et a son siège social à Toronto, en Ontario. Fondée en 1981, Burak Jacobson a mené plus de 4 000 projets de recherche dans 39 pays et diverses industries.

