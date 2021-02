La célébration du Festival du printemps de Baise fera ses débuts sur la Télévision centrale de Chine (CCTV)





BAISE, Chine, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- L'émission spéciale de la Télévision centrale de Chine (CCTV) intitulée « Notre rêve chinois : la célébration du Festival du printemps 2021 » a récemment été filmée à Baise, région autonome zhuang du Guangxi, selon le bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Baise. L'émission sera présentée en première sur CCTV-3 à 19h30 le 10 février et sur CCTV-1 à 12h30 le 11 février (veille du Nouvel An chinois), suivie d'une diffusion continue sur les deux chaînes pendant les heures de grande écoute tout au long du Festival du printemps.

Le programme présente le lac Haokun du district de Lingyun, Baise comme lieu principal, le village de Baini du district de Leye comme lieu secondaire pour l'enregistrement sous le thème « La route de la prospérité » et la ville de Xiajia du district de Lingyun comme lieu secondaire pour la partie thématique du spectacle « Ville de la longévité ». Couvrant le folklore, le patrimoine culturel immatériel, les chants et danses, les acrobaties, la magie et d'autres formes d'art, les spectacles s'invitent à la fête et à la paix parmi la joie et le rire pendant le Festival du printemps.

Des objets artisanaux tels que les boules de soie colorées avec des spécificités culturelles locales sont visibles partout sur la scène. Les spécialités gastronomiques traditionnelles du Nouvel An, les costumes traditionnels de divers groupes ethniques de Baise, la calligraphie géante de Fu (Fortune) et de Chun (Printemps), ainsi que les mascottes de l'année du Boeuf, entre autres, sont mis en scène afin d'apporter une ambiance joyeuse et festive. Le programme intègre également un large éventail du patrimoine culturel immatériel, comme le trombone du district de Lingyun, la danse du dragon du district de Leye, la danse Malv de la ville de Jingxi, le spectacle Taige du district de Debao et les acrobates de Damoqiu du district de Longlin, des spectacles culturels avec des spécificités et des coutumes locales de célébration du Festival du printemps, réunissant d'excellents spectacles dans toute la ville.

Ding Lihua, directeur du bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Baise, a déclaré que le programme représente une incarnation de la culture folklorique, la cuisine locale et les points forts culturels et touristiques uniques de Baise. Grâce aux résultats obtenus dans la lutte contre la pauvreté à Baise, les histoires et l'esprit de la ville en matière de baisse de la pauvreté sont mis en avant, et les marques culturelles et touristiques de Baise gagneront une grande popularité à travers le pays et au-delà.

Légende : Scène d'enregistrement au lac de Haokun dans le district de Lingyun, Baise

Légende : Scène d'enregistrement au village de Baini dans le district de Leye, Baise

