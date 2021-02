Projet appuyé par le gouvernement du Canada : la ministre du Travail discute de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail avec des intervenants





GATINEAU, QC, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens devraient pouvoir réaliser leur plein potentiel en milieu de travail. Bien que de grands progrès ont été réalisés afin de rendre les milieux de travail plus sécuritaires, justes et efficaces, où tous peuvent se sentir bienvenus et valorisés, il reste du travail à faire. Une collaboration sans faille est essentielle pour que les milieux de travail canadiens deviennent plus sécuritaires, sains et inclusifs pour le bien des travailleurs, mais également pour les syndicats, les employeurs et l'économie.

Aujourd'hui, la ministre du Travail Filomena Tassi a assisté à une table ronde avec des représentants de la Fondation canadienne des femmes, AFTERMETOO et le Réseau de télévision des peuples autochtones, afin de discuter de leur projet, « Roadmap to Future Workplaces ». L'objectif principal du projet : veiller à ce que les travailleurs, les représentants syndicaux et les employeurs aient accès à des outils et ressources de santé et de sécurité au travail adaptés aux différences culturelles.

Les participants ont discuté d'un certain nombre d'enjeux, dont le harcèlement sexuel au travail, les moyens d'éliminer les obstacles aux services et la meilleure façon de soutenir les travailleurs vulnérables et en situation précaire.

Cette semaine, la ministre du Travail rencontre également d'autres organisations qui ont reçu du financement par l'intermédiaire du Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, dont la BC Maritime Employers Association et le Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children de l'Université Western.

« Je suis ravie d'avoir pu rencontrer certains de nos intervenants et partenaires et d'avoir obtenu un bilan des importants travaux réalisés pour assainir et sécuriser nos milieux de travail. Lorsque nous avons présenté le projet de loi C-65, nous savions qu'il s'inscrirait dans notre approche de lutte contre le harcèlement et la violence au travail. C'est pourquoi nous avons injecté des fonds considérables dans les projets qui favoriseront un changement de culture dans les milieux de travail canadiens et qui protégeront les travailleurs du harcèlement et de la violence. Des milieux de travail sécuritaires offrent aux travailleurs toutes les conditions pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. C'est une bonne chose, à fois pour eux, pour les employeurs et pour l'économie canadienne. »

« Les femmes et les filles aux cultures diverses et les personnes bispirituelles, transgenres et non binaires ont tant d'incroyables talents à offrir au travail. Malheureusement, trop souvent, la violence et le harcèlement sexuels rendent ces milieux hostiles. Le projet « Roadmap to Future Workplaces » nous permettra de motiver des changements considérables qui changeront la face du travail, car tout le monde a le droit d'être en sécurité et d'obtenir du soutien. »

Des projets comme « Roadmap to Future Workplaces », qui a reçu un financement de 2,78 millions de dollars sur six d'Emploi et Développement social Canada , favoriseront le respect en milieu de travail de la législation sur la prévention du harcèlement et de la violence (projet de loi C-65). Cette loi et son règlement sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2021; ils renforcent les dispositions prévues au Code canadien du travail , mettant en place une approche exhaustive qui tient compte de toutes les formes de harcèlement et de violence. Cette loi élargit également la couverture aux milieux de travail parlementaires, dont le personnel de la Colline du Parlement.

, favoriseront le respect en milieu de travail de la législation sur la prévention du harcèlement et de la violence (projet de loi C-65). Cette loi et son règlement sont entrés en vigueur le 1 janvier 2021; ils renforcent les dispositions prévues au , mettant en place une approche exhaustive qui tient compte de toutes les formes de harcèlement et de violence. Cette loi élargit également la couverture aux milieux de travail parlementaires, dont le personnel de la Colline du Parlement. Dans le budget de 2018, le gouvernement avait réservé 34,9 millions de dollars sur cinq ans, dès 2018- 2019, et 7,4 millions de dollars par année à l'appui du projet de loi C-65. De cette somme, 3,5 millions de dollars sont consacrés chaque année aux subventions et aux contributions versées dans le cadre du Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Sept projets reçoivent un financement, dont « Roadmap to Future Workplaces ».

