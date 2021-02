Marc-André Fontaine et Michael Slater, cadres de Sherweb, sont nommés parmi les chefs de file de l'industrie en 2021 par CRN





Sherweb, fournisseur mondial primé de solutions cloud de Microsoft, a aujourd'hui annoncé que CRN, une marque de l'organisation The Channel Company, avait inclus Marc-André Fontaine, vice-président des ventes et du marketing, et Michael Slater, responsable des préventes, dans leur liste de 2021 des chefs de file de l'industrie.

Ce classement annuel souligne le travail exemplaire de figures proéminentes chez les fournisseurs qui font constamment preuve d'inspiration, d'innovation et de progrès dans le réseau du secteur des TI. La liste de cette année met à l'honneur des dirigeants qui ont influencé la communauté des TI grâce à des stratégies en matière d'adaptabilité, de continuité d'activité et de collaboration.

« L'engagement inébranlable de Marc-André et de Michael envers le succès des partenaires est motivant pour l'industrie en général et représente le pilier sur lequel repose le programme de partenariat de Sherweb », affirme Peter Cassar, cochef de la direction et cofondateur de Sherweb. « Je suis plus qu'enchanté de voir que leur contribution à la croissance du domaine des TI est reconnue et louangée. Ce sont des meneurs qui se dépassent chaque jour. »

Les nommés sont choisis par l'équipe rédactionnelle de CRN pour leur dévouement, leur réputation et leurs réalisations remarquables dans l'atteinte des objectifs de l'industrie et la promotion de l'importance des partenariats de distribution.

