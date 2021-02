Lancement en ligne de l'important événement de tourisme culturel de la Fête du printemps de Harbin





HARBIN, Chine, 8 février 2021 /CNW/ - Pour les Chinois, le Festival du printemps, ou le Nouvel An chinois, est une période de réunion de famille. Peu importe la distance qui les sépare de leur ville natale, les gens rentrent chez eux pour passer le festival avec leur famille et leurs amis. Cependant, le Festival du printemps de 2021 est un peu inhabituel : beaucoup ont choisi de « rester sur place » et de passer le festival où ils travaillent afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Dans ce contexte, l'Internet s'impose comme un outil de choix qu'utilisent les gens pour échanger leurs voeux du Nouvel An.

Les habitants de Harbin, capitale de la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, ont commencé à envoyer des voeux de leurs régions par l'entremise de plateformes en ligne à leurs parents et amis qui choisissent de passer le Festival du printemps ailleurs.

Le 4 février, soit le jour du « Petit Nouvel An » du calendrier lunaire chinois, un événement en ligne intitulé « Let's Laugh Together » a été lancé depuis Harbin. Les organisateurs ont publié plusieurs affiches du Festival du printemps et des émojis créatifs qui mettent en vedette des endroits pittoresques et hivernaux de Harbin, afin d'exprimer les voeux sincères depuis la « ville de la glace et de la neige ».

Afin de répondre à la demande de produits et de services culturels pendant le Festival du printemps, la ville de Harbin a organisé plus de 200 activités culturelles en ligne réparties en quatre catégories, à savoir la performance infonuagique, l'exposition infonuagique, le tourisme infonuagique et la diffusion en continu en direct. Bien qu'ils soient à des kilomètres les uns des autres, les gens peuvent profiter d'oeuvres dramatiques originales de haute qualité, de ballets, de soirées de gala et de concerts d'orchestre en ligne, sans avoir à quitter leur domicile. De plus, les activités traditionnelles de célébration comme la danse folklorique, la récitation de contes folkloriques et les énigmes inscrites sur les lanternes sont également proposées en ligne.

Une grande abondance de ressource en glace et en neige sont les atouts privilégiés de Harbin. Au cours des années précédentes, les citoyens et les touristes ont célébré le Festival du printemps en visitant le monde de neige et de glace de Harbin ou en patinant sur la rivière Songhua glacée. Cette année, pour compenser le regret qu'éprouvent les gens de ne pouvoir vivre l'expérience de la glace et de la neige sur le site, la ville de Harbin prévoit de présenter une activité touristique en ligne par le biais de nouvelles plateformes médias. Cela permettra aux utilisateurs du Net d'avoir un aperçu du charme de Harbin et de regarder des spectacles de classe mondiale organisés dans le Monde polaire de Harbin. Ils pourront aussi contempler des expositions de peinture à l'huile d'artistes russes de renom, entre autres, et ce gratuitement. En outre, cinq musées, dont le Musée de la province de Heilongjiang, offriront des expositions panoramiques en mode réalité virtuelle, et 11 musées présenteront des expositions en ligne sur la plateforme WeChat au cours du Festival du printemps de cette année.

Harbin avait déjà instauré une nouvelle coutume de Festival du printemps intégrant la culture et le tourisme en 2019, permettant ainsi aux résidants et aux touristes de découvrir le charme de la ville tout en profitant de l'ambiance joyeuse du festival.

Alors que la nuit tombe, de nombreuses lanternes rouges et colorées illuminent le boulevard central de style russe, créant une ambiance festive. Le maïs doré, le chili rouge et le papier rouge portant le sinogramme « Fu » (« bonheur ») ajoutent une touche folklorique à l'Exposition internationale d'art de sculpture sur neige de l'île du Soleil de Harbin. Le monde enchanté des neiges de Yingjie empreint de saveur rurale et le parc à neige de Sunac d'un style européen attirent les visiteurs avec leur charme fascinant.

