HCL signe un accord de services d'espace de travail numérique d'une durée de 5 ans avec Airbus

HCL Technologies (HCL), société technologique leader mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de services d'espace de travail numérique d'une durée de cinq ans avec Airbus. HCL établira un espace de travail numérique modernisé afin d'optimiser l'expérience utilisateur et la qualité de service pour la majorité des employés d'Airbus à l'échelle mondiale. HCL a été sélectionnée en tant que partenaire privilégié d'Airbus dans la mesure où la société a été capable de proposer la plus large combinaison de fonctionnalités standard et de capacités d'innovation, afin de générer des efficiences supérieures et d'améliorer les délais de commercialisation. Le Modèle d'espace de travail fluide de HCL permettra à Airbus de déployer les toutes dernières technologies numériques, et simplifiera rapidement les procédures informatiques existantes d'Airbus ainsi que l'optimisation des coûts de livraison, en utilisant des services uniques de gestion de bout en bout afin de couvrir l'environnement technologique informatique et opérationnel.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'Airbus en tant que partenaire stratégique clé, dans le cadre de son parcours de transformation en direction d'un espace de travail numérique. La combinaison de l'expertise transformationnelle à grande échelle et des capacités de gestion de l'environnement technologique informatique et opérationnel de HCL permettra à Airbus de rester à l'avant-garde de l'innovation, et de délivrer des expériences utilisateurs de pointe », a déclaré Sandeep Saxena, vice-président exécutif (Royaume-Uni, Irlande, France et Benelux), chez HCL Technologies.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) habilite dès aujourd'hui les entreprises mondiales grâce à la technologie pour la prochaine décennie. S'appuyant sur son expertise approfondie du secteur, son orientation client et sa culture entrepreneuriale basée sur l'Ideapreneurshiptm, la stratégie de HCL fonctionnant selon les Modes 1?2?3 permet aux sociétés de se transformer en entreprises de nouvelle génération.

HCL propose ses services et produits via trois unités commerciales : Services informatiques et commerciaux (ITBS), Services d'ingénierie et de R&D (ERS), et Produits et plateformes (P&P). ITBS permet aux entreprises mondiales de transformer leurs activités grâce à des offres dans les domaines des applications, de l'infrastructure, des opérations de processus numérique et des solutions de transformation numérique nouvelle génération. ERS offre des services et des solutions d'ingénierie pour tous les aspects du développement de produits et de l'ingénierie de plateforme. P&P fournit des produits logiciels modernisés à des clients mondiaux pour répondre à leurs besoins technologiques et spécifiques à l'industrie. Grâce à ses laboratoires de co-innovation de pointe, ses capacités de livraison mondiales et son vaste réseau mondial, HCL fournit des services holistiques dans divers secteurs verticaux de l'industrie, classés selon les catégories suivantes : Services financiers, Manufacture, Technologie et services, Télécommunications et médias, Vente au détail et Biens de consommation emballés, Sciences de la vie et Soins de santé, et Services publics.

En tant que société technologique leader mondiale, HCL est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité ainsi que de ses initiatives éducatives. HCL a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,02 milliards USD pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ses 159 682 Ideapreneurs opèrent dans 50 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcltech.com.

