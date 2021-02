/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations du secteur public - La CSQ et ses fédérations dévoilent un sondage exclusif sur les conditions de travail des écoles/





MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des négociations du secteur public, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du secteur scolaire, accompagnées de l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ-QPAT), convient les représentantes et les représentants des médias à un point de presse virtuel, jeudi le 4 février, à 9 heures, afin de rendre publics les résultats d'un sondage portant sur les conditions de travail du personnel des écoles.

Merci de confirmer votre présence auprès de Sébastien Marcil, attaché de presse, à l'adresse suivante : marcil.sebastien@lacsq.org, afin de recevoir, par courriel, le lien Zoom.

Par la suite, les porte-parole seront disponibles pour des entrevues individuelles (en français ou en anglais).

Aide-mémoire

QUOI : Point de presse de la CSQ, de ses fédérations du secteur scolaire et de l'APEQ-QPAT :

? Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

? Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

? Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

? APEQ-QPAT





QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Heidi Yetman, présidente de l'APEQ-QPAT



QUAND : Jeudi 4 février 2021, à 9 heures



OÙ : Salle Zoom (communiquer à l'adresse marcil.sebastien@lacsq.org pour obtenir le lien)





Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 06:00 et diffusé par :