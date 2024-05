Volet.com lance de nouvelles cartes prépayées





Volet.com, le fournisseur de portefeuilles électroniques de renommée internationale, lance de nouvelles cartes prépayées Global Plus pour les clients internationaux. Disponibles dans la plupart des pays pris en charge, les cartes sont liées au compte Volet.com de l'utilisateur et permettent de régler facilement les dépenses aux guichets automatiques et aux points de vente.

QUÉBEC, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- La plateforme de paiement Volet.com annonce le lancement de ses cartes prépayées en USD disponibles dans la plupart des pays pris en charge, ce qui fait de ces cartes le produit de l'entreprise ayant la plus grande couverture internationale. Les anciennes cartes Volet.com ciblent généralement des régions et des pays spécifiques, comme ses cartes Europe les plus populaires pour l'Union européenne et quelques pays sélectionnés en dehors de l'UE. Les nouvelles cartes Global Plus sont disponibles pour les utilisateurs vérifiés de Volet.com dans la plupart des pays pris en charge en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et plus encore.

Le chargement des nouvelles cartes Global Plus se fait instantanément à partir des portefeuilles Volet.com, après quoi elles sont prêtes à faciliter les transactions aux points de vente et aux guichets automatiques dans des millions de points de vente dans le monde. Les clients sont encouragés à comparer les frais, les limites et les autres caractéristiques des nouvelles cartes Global Plus avec d'autres produits Volet.com et à choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs habitudes de consommation.

Selon les informations disponibles sur la plateforme Volet.com, toutes les cartes prépayées ne sont proposées qu'aux utilisateurs vérifiés. La société a mis en place des politiques KYC et AML pour prévenir le blanchiment d'argent et les activités illégales similaires.

Volet.com est une plateforme de porte-monnaie électronique polyvalente qui offre divers outils de paiement aux utilisateurs personnels et aux commerçants. Les portefeuilles électroniques multidevises offrent des options de dépôt et de retrait locales et internationales. Les cartes prépayées Volet.com permettent aux utilisateurs d'effectuer des paiements internationaux dans les points de vente et les distributeurs automatiques de billets.

